María Becerra sigue creciendo y en los últimos años se transformó en un ícono de la música argentina en todo el mundo. Actualmente es una de las cantantes femeninas con más mensuales a nivel global en Spotify.

“La nena de Argentina” fue portada de Glamour, una famosa revista de España y habló de todo, aunque hizo foco principalmente en las críticas. Su objetivo es erradicar el machismo, sobre todo por parte del público.

“El otro día me criticaron por las letras de mis canciones, me dijeron que era muy grosera y que debía tener más cuidado porque las escuchaban niños de cinco años. No veo que les hagan esos comentarios a los hombres artistas” señaló.

El recital soñado: María Becerra subió al escenario a tres comodorenses para que canten y bailen con ella

Luego, sin pelos en la lengua, aseguró que está orgullosa de sus temas. “Soy una mujer, me gusta tener relaciones sexuales, me gusta el deseo y me gusta el placer. Tengo derecho a todo eso y me encanta hablar de ello en mis canciones” sentenció.

“Hablar de tu vida privada es abrir una puerta que hay que pensar muy bien si quieres tenerla abierta. Por ejemplo, cuando muestras tu relación sentimental y subes una foto con tu pareja para compartir el amor que le tienes, todo es superbonito al principio. Todo es amor y la gente te dice cosas como ‘qué lindo, qué buena pareja hacen’. Pero después, por ahí, sale gente mala a inventar que estuvo con tu novio. A decir que lo vio con otra.” confesó María Becerra en la entrevista para Glamour España.

Luego, añadió que esos mismos comentarios luego cambian a críticas como: “‘No es para vos’, ‘mereces algo mejor’ y empieza la intoxicación. Es un arma de doble filo”. Además aseguró que, la red social más tóxica es “sin duda, Twitter”.