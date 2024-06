En política ninguna lealtad se pierde, todo se transforma en un cargo

EL DÍA DE LA OBSECUENCIA

El último jueves, la Legislatura sancionó una ley impulsada por el diputado de Familia Chubutense (ex Plich) Daniel Casal, en la que se declara a cada 26 de febrero como el “Día de la reafirmación y defensa de la autonomía federal de la provincia del Chubut”, en conmemoración de que, en esa fecha, el gobernador Ignacio Torres ocupó la Banca 28 y se sancionó la ley que le dio apoyo para defender los derechos de la provincia ante la Nación.

El proyecto fue definido como “obsecuente” y una “vergüenza ajena” por parte de la oposición, donde diputados como Vasconcelos, Goic, Pais, Fita y Coliñir afirmaron que era innecesario y que le faltaba perspectiva histórica, ya que pasaron apenas cuatro meses.

Por qué la sangre no llegó al río: amagues y contraoperaciones en una jornada cargada de tensión en la Legislatura

Casal fue defendido por el bloque ‘Despierta Chubut’ y al defender su idea se enojó, ya que, según dijo, él “no votó a Torres” y la ley no tiene nombre y apellido, sino que destaca que “ese día se unió toda la provincia, son los intendentes y los vecinos, y se unió toda la dirigencia política y 600 mil chubutenses a través de nuestras voces”.

La ley fue votada con los 16 votos del oficialismo, más Casal y Marcelo Rubia, no así la diputada Andrea Toro.

LAS PATAS DE UN ACUERDO

A propósito del nuevo oficialista Daniel Casal, el voto 17 del gobierno en la Legislatura, viene a cuento recordar que el conductor radial Alfredo Politano, periodista de FM News 98.3 de Comodoro Rivadavia, fue designado en enero como gerente de Recursos Humanos del Instituto de Asistencia Social (Lotería).

Con los votos de 26 de los 27 diputados provinciales, la Legislatura del Chubut aprobó la Ley de Extinción de Dominio

Cuando fue designado, expresó a través de sus redes "hoy comienzo una etapa más de grandes desafíos y pasión en lo laboral", y agregó: "hoy no es un día cualquiera, hoy comienza una etapa en la que seguramente seré instrumento de una gestión”.

“Una gestión que plantea lo distinto, lo político, lo que verdaderamente le haga bien a la ciudadanía chubutense. Es por ello que cuando hablamos de ser agradecido, hablamos inevitablemente de practicar la gratitud y eso significa apreciar y vivir en el presente con las herramientas que dispones en el camino”.

La Legislatura se apresta a tratar este jueves la iniciativa del gobierno sobre extinción de dominio

A la hora de los agradecimientos, Politano escribió: “gracias a Dios a mi familia y todos los que con su apoyo fortalecen este momento de inmensas decisiones”; y agregó que “hoy agradezco al Sr. GOBERNADOR Ignacio Torres por confiar y brindarme la responsabilidad de acompañarlo en su gestión como Gerente de Recursos Humanos en el IAS”.

Y señaló “también agradezco a todos mis Cros de la Agrupación ‘Vanguardia’ y en especial a Daniel Casal, un gran DIRIGENTE que supo tener templanza al momento de la espera y las deciciones (sic)”.

NO SE PONEN DE ACUERDO NI PARA DONAR

La última sesión legislativa tuvo momentos de ásperos cruces entre el oficialismo y el bloque opositor. Sin ir más lejos, ya hubo debate de entrada nomás, al votarse las resoluciones de presidencia, cuando la diputada de Camioneros, Tatiana Goic, cuestionó la decisión unilateral del bloque de la mayoría, de decidir a quiénes la Cámara les donaba un vehículo, tanto a municipios, como comunas, clubes o instituciones.

Escándalo en la Legislatura: un fiscal fue amenazado por hombre que burló la seguridad

Por ejemplo, apuntó contra un club de futbol de Rawson “habiendo tantos merenderos” y ante la justificación del presidente de bloque de Despierta Chubut, Daniel Hollman, quien explicó los motivos de la necesidad de cada vehículo en los casos particulares, Goic le dijo al oficialismo: “siguen haciendo campaña, quiénes se creen que son, por qué tienen derechos y las decisiones no se toman en conjunto”.

La discusión derivó en la entrega de autos para el área de Seguridad, y al tomar la palabra, la diputada radical Andrea Aguilera destacó que ahora todo se hace de manera prolija, “ahora hay expedientes, pero el gobierno anterior en el leasing, no previó los services de mantenimiento, y los autos están parados. Y en esta Legislatura, se entregó un Chevrolet Cruze que fue devuelto fundido”.

Legislatura aprobó el programa de Promoción para la Inversión Turística en Chubut

Luego Goic tomó el comentario como un ataque personal, y todo terminó en una cuestión de privilegio contra Aguilera, ya que dijo Goic, “a mí me dieron un auto con el motor fundido y ahora me acusan de haberlo fundido yo”. Como se ve, debates edificantes.

EL PADRE DE LA CRIATURA

Días atrás, trascendió la información de que el futuro Ministro de Gobierno, en reemplazo de Andrés Meiszner quien irá al Ministerio de Economía, será el joven abogado de Trelew, Victoriano Eraso Parodi.

Como se comentó, Eraso viene trabajando junto al intendente Gerardo Merino, y es una apuesta por un perfil joven, que nunca ocupó un cargo público.

Festival de viáticos legislativos en tiempos de austeridad para todo el resto

Lo que no se destacó demasiado, es que fue el verdadero mentor y padre político de este joven que milita casi desde la cuna en la UCR, y no es otro que el ex senador Mario Cimadevilla, a quien se lo ve mucho por la presidencia de la Legislatura y ahora acompaña a Torres a los actos de gobierno.

El joven abogado Eraso Parodi, quien será presidente del comité Trelew de la UCR, militó desde siempre junto a Cimadevilla, y así como Florencia Rossi está en la secretaría habilitada de la Cámara de Diputados, es la muestra de otro cargo de relevancia para el que se vale el actual gobierno de las huestes del cimadevillismo.

UN MINISTRO QUE RESISTE

El ministro de Economía, Facundo Ball, se refirió días atrás a los rumores sobre su posible reemplazo en el cargo: “¿Si les hago caso a los rumores? Al menos yo no les hago caso y sigo estando acá”, bromeó en una entrevista con Actualidad 2.0. Puesto a responder más serio, reflexionó:

Encuentro político en Chos Malal: Rolando Figueroa confirmó su participación

"Cuando acepté, Nacho (Torres) me dijo que tenía la oportunidad de contarle a mis hijos que fui parte del gobierno que cambió la historia económica de la provincia. Eso es lo que me guía para seguir aportando mi granito de arena en la gestión. Mi compromiso es seguir para hacer frente a esto".

Esta semana, en la que el gobierno provincial hará un balance de los primeros 6 meses de gestión, permitirá conocer si Torres y Ball siguen juntos, o si van por el cambio.

OTHAR GOBERNADOR

“Vení, vamos a sacarnos fotos con el gobernador”, bromeaban los adolescentes, estudiantes de escuela secundaria, en el Centro Cultural, durante la jornada en la que se celebró el Día del Ambiente, el pasado 5 de junio. Claro, el que había ingresado al ámbito en la que se llevaba adelante la actividad no era otro que el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, a quien los estudiantes confundían con el “gobernador”. ¿Será que vieron a Nacho con sombrero, o Othar con estilo casual y descontracturado? No son precisamente dos gotas de agua, pero a esa edad, para los chicos, todo lo relacionado con la política es más o menos parecido.

Rolando Figueroa participó del encuentro político en Chos Malal y dijo que es "un militante más"

A propósito del intendente Macharashvili, desde su equipo se restó trascendencia al nuevo embate de Carlos Linares contra el gabinete del intendente, en especial sobre el secretario de Desarrollo Social, Angel Rivas, a quien tiene como ‘blanco preferido’ desde que comenzó la gestión. “No le damos importancia a esa crítica, es la forma de Carlos para hacerse notar”, dijeron desde esos despachos.

HABLANDO DE ROMA

Ya que apareció Linares en estas líneas, hay que reconocer que siempre se las arregla para encontrar grietas. En este caso, lo hizo a través de la red social X, donde aprovechó para chicanear al gobernador Ignacio Torres y a la diputada nacional Ana Clara Romero, ambos de JxC, pero marcándoles una diferencia de criterio con picardía política. Fue al tomar una expresión del gobernador, cuando el pasado miércoles 5 de junio dijo que la prioridad de su gobierno son los jubilados, al anticipar en un día el depósito de los haberes previsionales de la provincia.

Milei anunció la renuncia a su jubilación de privilegio

“Pónganse de acuerdo con la diputada Romero, que se fue del recinto para no votar a favor de los jubilados”, dijo el senador, mostrando la planilla de diputados que votaron el martes por la reforma en el cálculo de haberes previsionales. En ese documento, la legisladora comodorense figura "ausente", supuestamente en la sesión en la que se votó la mejora en la fórmula. Fue a partir de un proyecto de la UCR, que contó con el apoyo de Unión por la Patria y el rechazo de los libertarios y el PRO, que quedaron en minoría.