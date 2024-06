Legislatura aprobó el programa de Promoción para la Inversión Turística en Chubut

La Legislatura del Chubut aprobó en la sesión ordinaria de hoy jueves el proyecto de ley que crea el Programa de Promoción para la Inversión Turística en la Provincia, proyecto de ley, tras el trabajo en Comisión, unificó propuestas presentadas por los diputados del bloque Despierta Chubut Karina Otero, Sergio González y Sonia Cavagnini; y por el presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais.

Además, en la misma sesión ordinaria, los diputados provinciales aprobaron el proyecto de ley presentado por la legisladora María Andrea Aguilera, del bloque Despierta Chubut, y que fomenta la prevención y el abordaje integral de la ludopatía en el ámbito educativo, destinado estudiantes del nivel primario y secundario de la provincia.

De manera adicional, fue aprobada la iniciativa legislativa presentada por el Poder Ejecutivo Provincial que aprueba el convenio marco de asistencia técnica y financiera por emergencia ígnea entre la Provincia del Chubut y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Política pública

Karina Otero, presidenta de la Comisión de Turismo y Deporte, fundamentó el Programa de Promoción para la Inversión Turística. “Estamos generando una política pública para el turismo sustentable que marca lo que pretende el Gobierno Provincial para esta industria”, dijo Otero.

“Los incentivos permitirán dar herramientas para el nuevo turismo, que es cada vez más exigente. Y se pondrá en vidriera a este sector, que tenemos a lo largo y a lo ancho de la provincia”, añadió.

Otero valoró la generación de trabajo genuino que implica la actividad turística, y destacó “el compromiso conjunto por haber intervenido funcionarios del Ejecutivo, y toda la Comisión en su conjunto”. "Ha sido un trabajo en conjunto, todos han podido hacer sus aportes, y se trabajó en paralelo con el diputado Pais”, resaltó.

Una necesidad

En tanto, Sergio González se expresó “muy feliz de estar hablando de turismo en la casa”.

Y añadió: “Aquellos que estamos en el sector desde hace un tiempo sabemos que es una necesidad y un pedido que viene de hace muchos años. Celebro el dictamen, la voluntad política, la predisposición y el equipo que ha trabajado para consensuar aportes”. “En poco tiempo hemos podido lograr el mejor proyecto de promoción turística posible”, señaló.

Generar puestos de trabajo.

Por su parte, Jaqueline Caminoa destacó la relevancia “de estas iniciativas para los lugares como la Cordillera donde el turismo es tan importante para generar puestos de trabajo que no son solo los del turismo de manera directa, y que se potencian”.

En tanto Pais repasó las legislaciones “que marcan al turismo como una política de Estado”.

Y sostuvo: “Cuando con mi equipo comenzamos a trabajar en el proyecto de ley, hacía 10 años que no había inversiones turísticas, en una provincia que tiene muchos productos turísticos para vender. Y el turismo sin infraestructura no puede desarrollarse como una industria verdadera”.

Estabilidad fiscal

“Por eso planteamos un proyecto de ley que tiene dos patas fundamentales: la exención de determinados tributos que tiene un marco de adhesión por parte de los municipios. Y la estabilidad fiscal”, dijo. Por ello, pidió incorporar los artículos 12 a 15 que refieren al tema, lo cual fue avalado por la Cámara.

Tras la intervención del diputado del Frente de Izquierda, Santiago Vasconcelos, que adelantó su voto en contra, el legislador oficialista Sergio Ongarato mencionó: “Tenemos que convertir al turismo en una política de Estado”. Como ex intendente de Esquel indicó que en la localidad “tenemos claro lo que no queremos, y no teníamos tan claro lo que sí queríamos”.

Recordó que en su gestión como intendente de Esquel “se trabajó en distintas iniciativas turísticas”, y puso en valor el sentido de la normativa aprobada este jueves. “En Esquel -enfatizó- esto se logró mediante una ordenanza. Y ahora se está replicando en toda la provincia”.

El turismo “es una de las actividades que más rápido generan actividad económica y equidad”, agregó.

Por último, el diputado del PICH Marcelo Rubia también expresó su apoyo a la norma, para luego dar paso a la votación, en la que el proyecto fue aprobado con los votos afirmativos de 24 de los 26 presentes.

Prevención de la ludopatía

En tanto, en relación con el proyecto vinculado con la prevención de la ludopatía online en el ámbito escolar, antes de ser aprobado por unanimidad, el mismo fue fundamentado por la autora del proyecto, María Andrea Aguilera, quien hizo hincapié en el creciente problema entre los niños y adolescentes.

En este sentido, la diputada de Arriba Chubut Vanesa Abril argumentó desde la oposición en sintonía, en relación con la necesidad de “contar con abordajes para que la problemática no siga creciendo”, y agradeció la aceptación de aportes para mejorar la propuesta legislativa.

Abril pidió que en el abordaje “se incluya a las familias y que se implemente una campaña de interés público desde los organismos del Estado para dar asistencia a las familias y a quienes estén sufriendo este problema”, al tiempo que abogó por una legislación nacional que contemple un abordaje más integral.

En tanto, la diputada del mismo bloque Mariela Williams recordó que en el Concejo Deliberante de Puerto Madryn “se aprobó un proyecto de la edil Lucila González, hace tres semanas”. Y mencionó que la propuesta “tuvo una muy buena recepción en distintos ámbitos, por lo que celebró “que se aborden estos temas en la Legislatura”.