Festival de viáticos legislativos en tiempos de austeridad para todo el resto

¿Y EL AHORRO EN LA LEGISLATURA?

Es la pregunta que surge luego del informe elaborado por colegas de Cadena Total sobre los viáticos usufructuados por los diputados durante 2024, dato que surge de la publicación de las resoluciones de Presidencia publicadas en la web de la Legislatura.

Con esta data, se elaboró un ranking que es encabezado por tres diputados de Arriba Chubut entre los primeros cuatro (Gustavo Fita primero, Vanesa Abril tercera y Emanuel Coliñir cuarto), con la aparición del oficialista Fabián Gandón en segundo lugar.

La Legislatura sancionó por 24 a 2 le reforma al Código Procesal Penal

Allí surge que Fita gastó el 22 % del total del dinero destinado a viáticos, y se hizo un seguimiento que marca actividades sindicales o particulares en viajes recurrentes a Buenos Aires. Por algo, en el último acto en Legislatura, el gobernador Ignacio Torres aludió de manera elíptica, sin dar nombres, que había diputados que estaban abusando de los gastos.

Lo que no se termina de entender, si el oficialismo no está de acuerdo y anunció un ajuste de gastos, es por qué el vicegobernador Gustavo Menna los autoriza con su firma y la Cámara, con mayoría oficialista, da el visto bueno a las resoluciones de gastos.

Torres convocó a diputados para avanzar en la sanción del proyecto de Ley para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

“GASTEN MENOS Y COMPRAMOS MÁS PATRULLEROS?

El gobernador puso el tema de los gastos de diputados provinciales en agenda luego de recibir algunas críticas por su propuesta sobre bajar la edad de imputabilidad en menores. "Se quejan del gobernador por lo que dijo de bajar la edad de imputabilidad, o qué vamos a hacer con los patrulleros -refutó Torres, aunque de inmediato habló el modo ‘tercera persona’-. Primero les recomiendo a esos diputados que sean más austeros, porque están gastando una fortuna en viáticos y podríamos tener unos patrulleros más".

LA OBRA DE CASA DE GOBIERNO SIGUE DEMORADA

A dos años y medio de haber sido incendiada en la fatídica tarde del 15 de diciembre de 2021, en una manifestación de protesta en contra de la aprobación de la ley de zonificación minera, la histórica Casa de Gobierno en la Peatonal Fontana de Rawson sigue cerrada, sin poder ser utilizada por el gobernador y sus ministros.

Neuquén comienza a imaginar rutas con peajes

De acuerdo con el relevamiento hecho por ADNSUR, la reapertura de parte del edificio con los despachos principales, el Salón de los Constituyentes y la sala de Situación, aún se va a demorar por lo menos un par de meses, ya que falta un detalle: la calefacción.

Al parecer, en el pliego original de la adjudicación directa otorgada por la gestión anterior a la firma Fabri, no se incluyó ese item y hay que presupuestar ahora el costo de cero de todo el sistema de calefacción del edificio. Una lástima.

La senadora chubutense Andrea Cristina firmó los dictámenes para el tratamiento de Ley Bases y Paquete Fiscal

CRISTINA LE RESPONDIÓ A LINARES POR LA LEY BASES

La senadora del PRO por Chubut, Andrea Cristina, salió a responder las críticas de su par de Unión por la Patria en el Senado, Carlos Linares, quien la había desafiado a que explique cuáles son los beneficios de la ley Bases y el RIGI, a los que la legisladora acompañó con su firma en el dictamen del último jueves.

“Esta Ley va a beneficiar a todo el país. Nuestra provincia forma parte de la Argentina y necesitamos una estabilidad macroeconómica que le permita al país entero, incluida Chubut, poder recibir inversiones, reactivar la economía y generar condiciones atractivas y previsibles para que el sector privado invierta, genere empleo y crezca. Es la única manera de mejorar la calidad de vida de los argentinos: incentivar la inversión y generar riqueza”, expresó la joven legisladora.

Rolando Figueroa convocó a diputados del MPN en medio de especulaciones políticas

También valoró los alcances que tendrá la desregulación de precios del petróleo en el capítulo de hidrocarburos, lo que “hoy se traduciría en un mayor ingreso para Chubut y para el país, generando divisas. También hay reformas del Estado orientadas a disminuir el gasto público para conseguir combatir el déficit fiscal que tanto daño nos ha hecho al país”, sentenció. Y remató: “Me parece que Linares está equivocado”.

GANANCIAS: ESTRATEGIA PARA QUE EL BENEFICIO DE ZONA NO SE ELIMINE EN DIPUTADOS

Con relación al paquete fiscal, Cristina recordó que su firma fue en disidencia, en coordinación con la postura del gobernador Torres en contra del restablecimiento del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Sin embargo, reconoció que ahora buscará defender la inclusión del coeficiente por zona desfavorable patagónica, que elevará el piso en un 22% para los salarios de esta región.

La Legislatura trata este jueves la reforma al Código Procesal Penal: uno por uno, los 26 artículos del dictamen final

“Este es un planteo que yo hice en la Comisión de Presupuesto, porque en el proyecto original esto no estaba contemplado -reseñó-. La adición de este artículo también es resultado de un trabajo con la diputada Romero, se lo presentamos al gobernador Torres y logramos que se incorpore. Vamos a aprovechar que está en un artículo aparte para habilitar el tratamiento en particular, durante la votación en el recinto y negocié hasta último momento que la votación del capítulo de Ganancias sea en particular, para permitirnos llegar a aprobar con dos tercios. Si lo logramos, nos aseguraríamos de que cuando el proyecto vuelva de la Cámara de Diputados, podamos mantener esa modificación y que no vuelva a ser eliminada”.

Crece la tensión en Misiones: la policía le arrojó gas pimienta a los docentes que quisieron entrar a la Legislatura

Mostrándose en tándem con el gobernador, Cristina dejó atrás aquel voto contrario a la expectativa de Torres, cuando el Senado buscaba tratar la coparticipación del impuesto al cheque:

“Yo en ese momento voté en contra del tratamiento sobre tablas, porque consideré que el proyecto debía tener correcciones, pero no me opongo a la iniciativa, que tiene posibilidades de ser tratado y aprobado una vez que se emita el dictamen”, aseguró.

CARLITOS VOLVIÓ A ‘ATENDER’ A RIVAS

A propósito de Linares, no sólo que mantuvo su postura en contra de la ley Bases y el paquete Fiscal, convencido de que el proyecto inicial no tuvo mejoras, ni siquiera las propuestas por la senadora chubutense Edith Terenzi. Pero esta vez, en diálogo con el programa ‘Me invitó un amigo’, que se emite por Seta TV y ADNSUR, no sólo repartió críticas hacia el gobierno de Milei y sus adversarios de Juntos por el Cambio, sino que apuntó dardos internos hacia sus propios compañeros, puntualmente en contra del gabinete del intendente Othar Macharashvili.

Torres, Menna e Iturrioz anunciaron la Ley de Extinción de Dominio para recuperar bienes comprados a través del delito

“Para mi gusto hay algunos secretarios que no están al ritmo que deberían estar, por las necesidades que tiene el municipio. Un secretario que no anda, claramente, es el de Desarrollo Humano”, disparó, apuntando contra Angel Rivas, a quien ya había criticado al momento de conocerse su designación.

“Es uno de los talones de Aquiles de este gobierno, en un momento tan duro, en un gobierno justicialista veo en ese sector una carencia muy grande”, refirió.

LAS CÁMARAS DE NUNCA ACABAR

Esta semana, el ministro de Seguridad volvió a comprometer la compra de 200 cámaras de video vigilancia, para el futuro Centro de Monitoreo de Comodoro Rivadavia, tras el conmocionante homicidio de Gonzalo. Lo que algunos se preguntan es por un anuncio similar, realizado en el año 2016, en el que supuestamente se habían adquirido cámaras con el mismo fin para esta ciudad. Fue cuando el entonces ministro de Gobierno, Pablo Durán, anunció dicho compromiso. Tiempo después, cuando el verborrágico Federico Massoni lo reemplazó en esa función, formuló una serie de denuncias por presupuestas irregularidades en la compra de aquellos equipos, al afirmar a los 4 vientos que la provincia había pagado pero no había recibido las cámaras.

Torres anunció un fideicomiso con municipios destinado a infraestructura y tecnología para la policía

Tanto la Oficina Anticorrupción como la Fiscalía penal desestimaron la denuncia de Massoni, al determinar que no hubo irregularidades. Posteriormente, la empresa involucrada inició una demanda judicial contra la provincia, para reclamarle una compensación por los daños provocados.

Las cámaras para Comodoro nunca aparecieron, o si se compraron, tal vez se instalaron en otra ciudad. Lo cierto es que la ‘herencia’ de Massoni es una demanda millonaria, que si pierde, la provincia tendrá que pagar, además del costo que significará también, en caso de que esta vez se concrete, la compra de cámaras para Comodoro Rivadavia. ¿Llegarán esta vez, o pasarán otros 8 años más?