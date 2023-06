La campaña con vistas a las elecciones nacionales primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) ya se hace sentir en Chubut.

Y uno de los que picó en punta, al menos con promoción callejera, es el precandidato a presidente por el ahora denominado Unidos por la Patria (ex Frente de Todos), Daniel Scioli.

Ocurre que ya aparecieron pintadas con su nombre en paredones de las ciudades de Trelew y Esquel con la leyenda "Scioli 2023" que llevan además la firma de "Nicanor Conducción", en alusión al peronista Nicanor Arbeletche que forma parte del equipo de colaboradores que el actual Embajador Argentino en Brasil tiene en Chubut.

Scioli no se baja y tiene esperanzas de ser presidente: "Me tengo más fe que en el 2015"

Arbeletche usó sus redes sociales durante el sábado de este fin de semana extra largo para difundir lo que son los primeros pasos de la campaña camino a las primarias del 13 de agosto en las que se elegirán los candidatos para los cargos nacionales.

Pero Arbeletche, un ex candidato a intendente de Trelew en las elecciones del 2019, no es el único colaborador que el ex motonauta y aspirante a la presidencia tiene en Chubut. También están trabajando otros "armadores".

Entre esos nombres se destacan los de Fabricio Casarosa, referente del peronismo chubutense, y Liliana Corzo, quien es Directora de la Región Patagonia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

A Corzo la designó Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social de la Nación y ahora también precandidata a Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

Cortocircuitos y laberintos a 13 días del cierre de listas

Pero hay otros normbres en Chubut que también se están moviendo en apoyo a Daniel Scioli. Y es el caso de Norberto Yauhar, el ex ministro nacional e histórico armador del PJ en la provincia.

Yauhar suena para ser precandidato a diputado nacional por el sciolismo y se ha mostrado muy activo los últimos días en sus redes sociales compartiendo videos y noticias referidas a la campaña de Scioli presidente.

Es de esperar que de aquí al 24 de junio, cuando cierra el plazo para inscribir las candidaturas nacionales, los movimientos de campaña se intensifiquen en las distintas ciudades.