En medio de la violencia en Rosario, Espert lanzó un durísimo comentario contra el narcotráfico: "Quisiera..."

José Luis Espert se metió de lleno en la crisis de inseguridad en Rosario, Santa Fe, por la situación con el narcotráfico y lanzó una durísima frase hacia los delincuentes que ocasionaron un baño de sangre en la ciudad.

El diputado nacional ahora de La Libertad Avanza opinó en una entrevista de cómo está la situación y se refirió a lo que habría que hacer para ponerle punto final a la “guerra” contra los narcos.

“Yo a los narcos quisiera arrasarlos de la faz de la tierra directamente, para mí no hay ni justicia. Es bala o bala”, expresó espert mientras dialogaba en el canal Todo Noticias.

Crítico como se lo conoce, el diputado oficialista indicó que “el narco no merece derechos, porque está dispuesto a matar criaturas, mujeres, no tienen códigos... si bien la muerte siempre es mala, hay códigos”, señaló, mientras que a su vez añadió. "Hay que ir y liquidarlos, pena de muerte sería apresarlos y gatillarlos. Hay que ir y agarrarlos en su lugar, se van a defender, van a pelear pero hay que liquidarlos”, declaró.

“Ojalá que lo hagan”, exclamó, de cara a la presencia de mayores fuerzas federales para combatirlos.

“Si hablamos del Congreso y la política, no estamos viviendo una situación normal. Tenemos la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe, que es una de las principales ciudades de la Argentina, tomada por los narcos. ¿Qué duda puede haber sobre arrasar con los narcos? No puede haber dudas con esta ley o cualquier otra y que los gobernantes no paguen el costo político de las cosas que hay que hacer ahí”, finalizó Espert.