El Gobierno de Milei echó a la subsecretaria de Turismo y revelaron cuáles fueron los contundentes motivos

En las primeras horas de la tarde de este lunes, el Gobierno volvió a sorprender con sus decisiones y echó a la subsecretaria de Turismo, Ambiente y Deportes, Yanina Martínez.

La funcionaria trabajaba en la cartera que responde a nombre de Daniel Scioli, siendo este el que terminó pidiéndole la renuncia por un contundente motivo que ya había sido adelantado por el oficialismo semanas atrás.

La licencia de Martínez, que tenía autorización para viajar desde este lunes, llevó a Scioli a solicitar su renuncia inmediata tras conocer la situación de que el viernes pasado había partido directamente a Londres, Inglaterra, sin darle aviso a sus superiores.

“El Presidente no impidió que viajemos al exterior, no recomienda a donde irnos. Nos pidió lógica, austeridad y razonabilidad a los que se queden, a los que van a países limítrofes o a los que se van al Congo”, había expresado días atrás el vocero presidencial, Manuel Adorni. En ese tenor, el mismo Javier Milei adelantó que no pensaba tomarse vacaciones o receso de verano.

En ese tenor cabe mencionar que en varias oportunidades, el presidente Milei manifestó que si un funcionario presentaba una falla grave, su despido iba a ser inminente, recordando lo ocurrido con Nicolás Posse, Diana Mondino y Guillermo Ferraro.

Quién es Yanina Martínez

La ex funcionaria de la subsecretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, abogada de profesión, había sido parte de dicha cartera desde la gestión de Matías Lammens como ministro, durante el gobierno de Alberto Fernández. Considerando que existían diferencias con la actual gestión de Milei, había podido mantenerse sin problemas en su trabajo hasta este lunes.

