El enfrentamiento verbal entre la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta se intensificó este sábado tras la fuga de 17 prisioneros de una comisaría en el barrio de Liniers.

Bullrich apuntó a la gestión de Larreta por haber "frenado" la construcción de una cárcel en 2022, argumentando que esto contribuyó a las deficientes condiciones en las que se encuentra la Ciudad.

En una entrevista radial, la funcionaria remarcó: "No se puede permitir que los políticos se laven las manos y que siempre pague la Policía".

Posteriormente, Larreta replicó y la controversia continuó en la plataforma X, donde intercambiaron críticas que evocaron el fervor de las PASO 2023, evidenciando la crisis interna que enfrenta el Pro: "Lo que afirmás es falso. Tu discurso es desinformación para la ciudadanía".

El 23 de diciembre, 17 delincuentes —once argentinos y seis chilenos— lograron escapar a través de un agujero en la Alcaidía 9 de la Policía de la Ciudad, ubicada en Gana al 400.

Este suceso generó una gran conmoción y resultó en la destitución de la cúpula policial, compuesta por el jefe y el subjefe de la fuerza, Pablo Kisch y Jorge Azzolina. Esta fuga se suma a una serie de incidentes similares recientes, siendo la décima quinta fuga de una dependencia policial en el año.

Ante esta situación, la ministra de Seguridad criticó la gestión anterior, calificando la fuga como "totalmente inaceptable". "La Ciudad debió haber terminado la cárcel en tres años, pero no lo hizo. Esto ha provocado un acumulamiento de presos en comisarías, lo que resulta en condiciones inadecuadas para los detenidos y saca a los policías de las calles, quienes no están capacitados para cuidar reclusos", explicó en el programa Modo Plager, conducido por Débora Plager en Radio Rivadavia.

Bullrich subrayó que los prisioneros deben ser trasladados de las comisarías para que los policías puedan dedicarse a sus funciones en las calles. "No sé si estos efectivos fueron cómplices o no; pero al ver la pared de ladrillo hueco, pensé: quizás sean cómplices de policías, pero el responsable de esa pared que sustenta 17 presos es un problema", criticó, añadiendo: "¿Es siempre el policía el cómplice? No estoy segura. A veces, el que construyó la cárcel con ladrillos huecos tiene la cabeza hueca".

Señaló directamente a Larreta, afirmando: "En 2022, Larreta detuvo la construcción de la cárcel que debería haberse edificado. Por eso hoy hay presos dispersos en las comisarías, lo que afecta la seguridad de la ciudadanía y genera más problemas".

La reacción inicial de Larreta no se hizo esperar. Horas después, el exjefe de Gobierno porteño contestó a las acusaciones de Bullrich, quien lo había considerado su posible jefe de gabinete en un eventual gobierno.

En un posteo en X, aseguró que las afirmaciones de Bullrich son falsas y calificó su discurso como "desinformación a los ciudadanos".

"Patricia, no mientas", comenzó Larreta su mensaje. "La cárcel de la que hablas siempre ha sido responsabilidad del Gobierno Nacional. Desde hace más de un año, es tu responsabilidad y no colocaste ni un ladrillo", afirmó el exprecandidato presidencial.

Explicó que la cárcel en construcción en Marcos Paz es de jurisdicción federal, destinada a prisioneros por delitos federales, juzgados por tribunales federales. "No se ha finalizado porque el gobierno nacional, durante la administración de A. Fernández, no ratificó el convenio firmado entre la Ciudad y la Nación (en el gobierno de M. Macri) y no aportó los fondos necesarios. Desde hace más de un año, la responsabilidad recae sobre Milei y sobre vos, y la cárcel sigue sin estar lista".

Luego, agregó: "En vez de desinformar, trabaja por la seguridad de los ciudadanos y construye la cárcel".

La respuesta de Bullrich no tardó en llegar. En respuesta al mensaje de Larreta, Bullrich lo calificó de "cadáver político".

"Larreta, sos el ejemplo del fracaso: tibio, mediocre y servil a la casta corrupta mientras el país se incendiaba. Mientras repartías cargos y pactabas con los responsables de la decadencia argentina, nosotros trabajábamos en un proyecto de país que devuelva la grandeza a la Nación", afirmó en un posteo que replicaba el mensaje de Larreta.

Sin embargo, continuó: "Hoy, con el Presidente Milei, lo estamos logrando, aunque te duela". "Deja de hablarle a los argentinos como si no supieran quién sos: el tibio que nunca tuvo el valor de cambiar nada. Ahora gobiernan aquellos que tienen coraje y convicciones, no acomodaticios como vos. Los argentinos decentes ya te dieron la espalda", concluyó la funcionaria en X.

Después del segundo mensaje de Bullrich, Larreta volvió a atacar a la ministra. "Patricia, disfruta en Disney y no te enojes con la verdad, que 'lo que no tiene es remedio', como dice Serrat. ¿Y si en lugar de insultar, terminás la cárcel de una vez, que es tu responsabilidad? Eso es lo que los argentinos necesitan", le reprochó.

Además, agregó: "Sé que gestionar no es sencillo. Pero si dejás de inventar enemigos y de saltar del barco cada vez que las cosas se complican, tal vez puedas desempeñar tu trabajo. Piénsalo".

"Hay tantas versiones tuyas que me confundo. Está la Patricia que me pidió que la acompañara como su Jefe de Gabinete si ganaba. Está la que decía que las ideas de Milei eran peligrosas. La Patricia aliada de los Montoneros, de Menem, de De la Rúa, de Carrió, de Macri y ahora, de Milei. ¿Cuál será la próxima? Con vos, todo es posible, menos la coherencia. Vamos Patricia, termina la cárcel. Al final, los insultos son solo la derrota del mentiroso. O de la mentirosa", concluyó el exjefe de Gobierno.

(Material intervenido con IA, editado por un periodista de ADNSUR)