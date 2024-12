El Gobierno busca avanzar en la eliminación de las PASO para las próximas elecciones

A pesar de que las negociaciones con la oposición se encuentran estancadas tras varios desencuentros parlamentarios, el Gobierno tiene la intención de avanzar con el proyecto para eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), con el objetivo de que sea tratado durante las próximas sesiones extraordinarias en el Congreso. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, confirmó que, en caso de no lograr un acuerdo, se buscará impulsar la reforma durante el período legislativo ordinario.

Aunque aún no se ha definido cuándo retomarán sus actividades los diputados y senadores, actualmente en receso, las autoridades nacionales ya han adelantado algunas reformas que pretenden que se voten este verano. En este sentido, Guillermo Francos precisó que el costo del proceso electoral de 2025, que incluye las PASO y las elecciones generales, se estima en más de 500 millones de dólares.

En su cuenta de X, el funcionario destacó que, si se eliminan las PASO, el ahorro podría oscilar entre el 35% y el 40% de esa suma, lo que implicaría un ahorro superior a los 150 millones de dólares. Además, Francos argumentó que las PASO, instauradas en 2011, solo han representado un gasto económico para el Estado y una molestia para los ciudadanos, quienes se ven obligados a votar en unas primarias que, según él, no resuelven los problemas internos de los partidos.

“Sería fundamental eliminarlas definitivamente, ya sea a través de un acuerdo en sesiones extraordinarias o al principio del periodo ordinario, para ahorrar tiempo, molestias y dinero a los argentinos”, añadió.

Este proyecto fue ingresado en el Congreso a finales de noviembre, pero aún no ha sido debatido en el recinto. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó que el temario de las próximas sesiones incluirá reformas electorales y políticas, además de temas como el juicio en ausencia, la ley antimafia, los viajes del presidente y la reforma de los fueros parlamentarios.

Tal como informó Infobae, el gobierno nacional busca avanzar con una reforma política integral que no solo contempla la eliminación de las PASO, sino también ajustes en el financiamiento de partidos y campañas electorales. Además, se prevé la implementación de la boleta única de papel, que fue sancionada meses atrás y se utilizará por primera vez en las elecciones de 2025.

Sin embargo, el debate sobre las PASO se ha demorado debido a la oposición del PRO, un bloque clave para obtener apoyo legislativo y potencial aliado de La Libertad Avanza. Este partido, encabezado por Mauricio Macri, ha utilizado las PASO para resolver sus internas, y como alternativa, impulsa un proyecto elaborado por la diputada María Eugenia Vidal, que propone hacerlas optativas, pero manteniéndolas dentro del sistema electoral.

Cualquier modificación al sistema electoral requiere una mayoría absoluta en el Congreso, lo que representa un desafío para el gobierno, que necesita articular con sectores “dialoguistas”, algo que aún no se ha logrado.

Las PASO fueron creadas en 2009 con la sanción de la ley 26.571, que obligó a los partidos a elegir a sus candidatos a través de internas. En muchos casos, este mecanismo ha servido como una costosa encuesta previa a las elecciones generales, ya que muchos partidos han presentado listas únicas para los cargos más importantes. Sin embargo, en varias ocasiones, como en las presidenciales que ganó Macri, el PRO utilizó las PASO para definir candidatos en competencia con aliados como la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica-ARI, bajo los frentes de Cambiemos y Juntos por el Cambio.

Tras el triunfo de La Libertad Avanza y la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, la política argentina comenzó a reordenarse. De cara a las elecciones legislativas de 2025, el macrismo enfrenta la decisión de fusionarse con el oficialismo o presentar boletas propias. Las conversaciones se concentran en la Ciudad de Buenos Aires, donde ambos sectores, hasta hace poco, planificaban competir por separado para tratar de quedarse con las tres bancas del Senado que renueva el distrito.

No obstante, el panorama cambió drásticamente después de que el presidente Javier Milei, en una entrevista con Forbes Argentina, afirmara que su intención es que el acuerdo se extienda a nivel nacional: “No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas”, concluyó el mandatario.

