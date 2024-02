El Gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, publico un escrito en sus redes sociales donde informó que denunció al gobierno anterior (el de Alicia Kirchner) por “corrupción”.

“Siempre cumplo mi palabra, es una enseñanza fliar. El gobierno anterior le mintió al pueblo de Santa Cruz. Las cuentas no estaban equilibradas y hubo corrupción. Esa fiesta se acabó. Comencé a presentar las denuncias penales, como me pedía Alicia Kirchner”, dijo Vidal a través de sus redes sociales oficiales.

Además aseguró: “Se pagaron sobreprecios que son una cachetada para cada pibe sin clases, para cada familia sin techo, para cada plato sin comida en la mesa de los santacruceños. Espero que (Claudia Alejandra Martínez) ahora se presente e informe a la Justicia”.

"El abandono de insumos sanitarios es un delito", denunció públicamente el gobernador de Santa Cruz

“No aceptemos la corrupción como un hecho normal, no miremos para otro lado. Cumplamos, cada uno, nuestro deber como ciudadanos”, añadió.

El actual gobernador también manifestó: “Estoy compliendo el mío como prometí y como me fue pedido. Detallé el drama de los trabajadores de las cooperativas. Conté cómo las utilizaban los dirigentes políticos para beneficios personales y pagaban sueldos miserables. Todo eso, ahora, está en manos de la justicia, con todos los datos, como corresponde”.

“Sepan que no me van a doblegar, que no voy a parar, que voy a defender a mi pueblo y mi provincia. No vine para ser más de lo mismo. Sé que llevará tiempo, pero entre todos y trabajando, saldremos adelante”, cerró.