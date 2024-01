El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, denunció públicamente que la gestión de Alicia Kirchner tenía partidas de leche e insumos vencidos en el depósito de la Cartera Sanitaria, calificándolo como “abandono e inhumanidad”.

Ocurrió después de conocer los resultados del relevamiento que llevó adelante este lunes el Ministerio de Salud y Ambiente, en el depósito de la cartera y que dejó al descubierto diversas irregularidades.

“El depósito estaba repleto de leche vencida. También están vencidos miles de Test rápidos para COVID y mascarillas faciales. Al vencerse, se vuelven inútiles para el uso de la población que lo necesita”, explicó.

En ese contexto, el mandatario provincial señaló que cada vez que se realizan este tipo de inspecciones o relevamientos en distintas dependencias de los organismos, no deja de asombrarse. “Me asusta pensar que estuvimos en manos de personas que odiaban a su propio pueblo. De otro modo, no se puede comprender este abandono, que se roza con la traición al pueblo de Santa Cruz”, recalcó.

Ante esta situación, Vidal manifestó: “Mientras abandonaban insumos y –por consiguiente, personas- el ministro de salud del gobierno anterior, se paseaba en una lujosa camioneta que ninguno de los pacientes que deambulan solicitando asistencia, podría siquiera soñar con comprarse. Era una camioneta que se hizo comprar con dinero público”.

En cuanto a las acciones que se impulsarán desde el Gobierno de Santa Cruz ante estas irregularidades que se registraron en las últimas horas y que fueron constatadas por el ministro Ariel Varela y el equipo de legales de Salud, Vidal advirtió: "Lo repito una vez más: Esta no es sólo una denuncia pública. Lo comunico porque honraré a mi pueblo con la verdad. Pero también cursaremos todas las denuncias penales correspondientes. Se trata de abandono e inhumanidad, según informó Noticias D.

“El abandono de insumos sanitarios es un delito, serán denunciados sus presuntos responsables. Lo mismo haremos en todas las áreas del Gobierno. Esa es mi palabra. Estoy cumpliendo”, finalizó.