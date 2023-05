El GEN anunció que no formará parte de Juntos por el Cambio en Chubut

El presidente del Polo Social GEN, Oscar Petersen dialogó con FM El Chubut sobre el trabajo que viene desarrollando el Partido de cara a las próximas elecciones del 30 de julio, y el rol que cumplirá el sector en estas instancias. Ante todo, y refiriéndose a la firma de acuerdo de alianza provincial que acordó el PRO y la UCR recientemente en Comodoro Rivadavia, aclaró que el Polo Social no fue invitado, y no continuará formando parte de dicha coalición dado las desinteligencias generadas en los dos últimos meses.

En varios medios provinciales se mencionó que el Polo Social GEN fue parte de dicho acto, sin embargo Petersen aclaró: “yo no estuve en Comodoro Rivadavia, -el lunes 8 de mayo-, estoy en la cordillera ya hace tres días, y no he firmado nada. Hubo muchas desinteligencias sobre todo con quien aparece liderando la alianza, y por eso hemos decidido que, de esta manera, no podemos participar” sentenció. Por tal motivo: “hemos tomado la decisión de que vamos con el GEN”

“Hay modos de proceder que no van con nuestras formas de ser” dijo. Petersen, y no apuntó responsabilidades. Comentó que si bien el Polo Social formó parte de la alianza en algún momento, estuvo más cerca del radicalismo “con quienes tenemos muchas cosas en común, y seguramente las seguiremos teniendo-dijo-, pero en estas condiciones y formas de proceder, no corresponde. Estamos tratando de que la política se encauce de otra forma, con respeto, honestidad, y esto queda a las claras. Me involucran con un acto en el que no estuve, donde se menciona que firmé, y debo aclarar que no hay nada de cierto en esto”.

EN UNOS DÍAS SE CONOCERÁ LA FÓRMULA PROVINCIAL

El GEN –Generación para un Encuentro Nacional-, trámites que comenzó en 2022 y que finalizarán en pocos días, por lo que el sector avanzará bajo dicha denominación y sumará al país, una nueva provincia al partido. Consultado sobre cómo se trabaja en la conformación de listas, señaló que “estamos dialogando, en Esquel hay potenciales candidatos que seguramente van a gustar en la ciudad y el resto de la provincia, van a causar algunas sorpresas para algunos” dijo, y agregó que se trabaja para que la próxima semana se conozca la fórmula provincial. En 2015 y 2019 Petersen encabezó la lista provincial, sin embargo, se supo que el partido baraja otros nombres esta vez para la integración del equipo. El referente recorre la provincia y mantiene reuniones con diferentes actores políticos y personalidades del ambiente privado, que manifestaron interés en sumarse a la propuesta del GEN y aportar desde otro lugar.

Consultado por el diálogo que mantiene con varios de dichos actores, dijo:“nosotros tenemos muchos amigos radicales porque son con quienes tenemos mayor afinidad. Somos socialdemócratas y obviamente tenemos una afinidad importante”. “Estamos viendo quien tiene mejores posibilidades para llevar la campaña adelante” dijo, y señaló que “me siento con todas las fuerzas soy militante de hace cuarenta años y en algún lugar voy a estar. Si me toca ir con la máxima representación, lo voy a hacer, pero por el momento estamos hablando”.

SE SUMAN OTROS SECTORES PARA AVANZAR EN COINCIDENCIAS

“Se está acercando mucha gente de la cordillera para dialogar y ver cómo ir con nosotros” dijo. “Más allá de las pertenencias partidarias, si no nos sentamos honestamente a tratar los temas que tenemos en la provincia, no vamos a salir adelante, o sea que en algún momento hay que dejar esas diferencias partidarias y pensar en la provincia, en las ciudades y la gente que tiene la provincia. Ese es nuestro pensamiento, siempre lo ha sido y queremos que los vecinos de Chubut tomen esta referencia de que estamos queriendo llegar con algo distinto al escenario que tenemos hoy, con tanta incertidumbre. Hay que tener más firmeza en las decisiones, y hay que consensuar”. “Queremos tener una apertura completa hacia la sociedad y no nos interesan tanto los signos o los símbolos sino, las personas”, cerró.