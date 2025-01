La reactivación del proyecto del Corredor Bioceánico, para unir Argentina y Chile, sigue siendo una obra inconclusa desde el lado argentino. Aún restan por pavimentar 107 kilómetros de la Ruta Nacional N° 260, posponiéndose así - año tras año - el desarrollo de la región, los puertos y el crecimiento turístico.

La administradora del puerto de Comodoro, Digna Hernando, indicó a ADNSUR que, bajo la premisa de retomar las acciones para avanzar con el Corredor Bioceánico, se reunió días atrás con autoridades de puerto “Chacabuco” en la región de Aysén, en Chile.

“Planteamos nuestro interés en promocionar el corredor como tal, hacer la publicidad y buscar cargas que puedan transitar por el corredor, de manera que se reduzcan los costos y los tiempos de su logística. La verdad es que fue muy bien recibido por parte de ellos, y quedamos, por supuesto, en empezar una agenda recíproca también de visitas de ellos a Comodoro y retomar así una relación de un proyecto que estuvo hace mucho tiempo”, manifestó.

Y en este marco, recordó que este tema “el gobernador provincial Nacho Torres lo está planteando dentro de su esquema de gobierno. Y no nos olvidemos que el año pasado, salió una ley provincial refiriéndose a la reactivación del Corredor Bioceánico y al funcionamiento del mismo, así que la verdad es que estamos muy satisfechos por la reunión”.

“Es un tema que desde Comodoro siempre se trató de impulsar con poco resultado", reconoció la administradora. Sin embargo, aseguró: "nosotros llegamos a la conclusión de que si nosotros tenemos un tránsito de mercadería importante, pero si logramos un tránsito de mercadería de ida y vuelta más intenso, los fondos para la ruta van a aparecer”, afirmó.

“Es lamentable que no esté, porque facilitaría mucho conseguir carga y porque acrecentaría la actividad turística si esa ruta estuviera asfaltada. No deja de ser una dificultad, pero no es un impedimento. Son kilómetros que como nación no hace mantenimiento, es prácticamente intransitable y está muy deteriorada. Pero de todas maneras, los patagónicos estamos acostumbrados y transitamos igual”, lamentó finalmente.