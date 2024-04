LAS RESOLUCIONES DE LA DISCORDIA

La última sesión de la Legislatura volvió a poner en escena las quejas de varios diputados hacia el vicegobernador Gustavo Menna, por el modo en que se están manejando las resoluciones de presidencia.

El tema es polémico desde siempre, ya que solamente se leen los números al comienzo de cada sesión y se votan en conjunto: habitualmente contienen decisiones administrativas, algunas de ellas muy importantes, que versan sobre donaciones, ingresos de personal y cuestiones salariales.

Al parecer, más allá de la polémica histórica, la cuestión se torna aún más grave, porque no sólo no puede acceder al contenido el público en general, sino que los mismos diputados de la oposición se quejan de que a causa de la metodología que está manejando la actual presidencia, ellos no tengan tiempo de leerlas.

Así lo plantearon el martes en Cámara tanto Tatiana Goic como Santiago Vasconcelos, quienes aseguran que se les dan como 30 resoluciones una hora antes de la sesión, y que no tienen tiempo de analizarlas. Además, pusieron en duda que el resto de los legisladores supiera qué estaban votando.

Se habló mucho de transparencia en el inicio de la gestión, dicen algunos diputados opositores, pero en algunos puntos no se estaría notando.

FALTAZOS IRRESPETUOSOS

El último viernes 22 de marzo, se organizó en el auditorio de la Legislatura, un conversatorio sobre “Gestión y Perspectiva de Género” en el mes de la mujer, del que participaron importantes referentes de toda la provincia, entre ellas, la presidenta saliente del STJ, Camila Banfi, y su futura reemplazante, Silvia Bustos.

El dato papelonero del asunto es que, a pesar de ser organizado en el Poder Legislativo, no asistió ninguno de los 27 legisladores, que eran los anfitriones del evento.

Lo que más dolió a las participantes es que, especialmente, no hubo ninguna de las mujeres diputadas, que son 13, ante una convocatoria sobre género, cuando “habitualmente se llenan la boca algunas hablando en la Cámara”.

Para quienes asistieron, fue una falta de respeto y un desplante que nadie de la Legislatura se haya hecho presente en su propio edificio. Los diputados siguen sumando amigos, una más para el cuaderno.

AUSENCIAS NOTORIAS

El discurso de la presidenta saliente del STJ, Camila Banfi, ante la Legislatura el último martes fue histórico, por el hecho de que fue la primera vez que una mujer, como titular de uno de los tres poderes del Estado, daba su mensaje a la Cámara de Diputados.

Se trata de un evento institucional previsto en la Constitución, al que desde los gobiernos se les da más o menos relevancia de acuerdo a la relación política entre Ejecutivo y Justicia de cada época. En este caso, no asistió el gobernador Ignacio Torres (estaba en Buenos Aires) pero tampoco, y es muy llamativo, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz.

Pero, además, llamó la atención que de los 6 ministros, hubieran estado presentes sólo la mitad, porque además de Banfi, sólo concurrieron Silvia Bustos y Ricardo Napolitani. Esto fue así porque pegaron el faltazo Alejandro Panizzi, Mario Vivas, y Daniel Báez, quien cursaba su última semana antes de jubilarse.

Muchas veces ha habido internas en la corte, pero no es habitual que los pares no asistan a un evento de esta magnitud, que es hito importante para el Poder Judicial. Se desconocen los motivos, pero las ausencias fueron notorias y evidentes.

Y UN DÍA, LA CIUDAD JUDICIAL EMPEZÓ A FUNCIONAR

En el balance de Camila Banfi no pasó inadvertido el hecho de que, finalmente y tras varias décadas, le tocó a su gestión dar los últimos retoques para la puesta en funcionamiento de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, un proyecto postergado por décadas, pero que está cerca de su concreción.

El lunes último, el edifico que lleva la denominación de ‘Marcelo Guinle,’ el intendente que le diera impulso al proyecto a partir de un convenio firmado en el año 1999, ya había albergado el encuentro de la Asociación de Mujeres Juezas de la República Argentina, en una jornada en la que además se habilitó la sala ‘Carmen Argibay’, en homenaje a la ex ministra de la Corte Suprema de Justiciad e la Nación.

“La obra civil está terminada, aunque quedan algunos detalles y ya aprobamos con los ministros la distribución de espacios, aunque la mudanza no es nada fácil -advirtió Banfi-. Estamos hace 8 meses trabajando sobre el expurgo, sobre lo que no se puede llevar a la ciudad y trabajando sobre los espacios que se van a ocupar. Va a quedar pendiente el espacio para la justicia penal, para la que quedó destinado el tercer piso, con una terminación que se debe proyectar”.

La mudanza, todavía, llevará un tiempo más. Pero, después de más de 20 años, será casi nada.

LINARES, CON LAS FACTURAS EN LA MANO

El senador Carlos Linares se mostró activo en las redes sociales en los últimos días, en especial en su pelea contra el gobierno de Javier Milei. En uno de los posteos en ‘X’ (ex Twitter) publicó las facturas enviadas por CAMMESA a la cooperativa de Comodoro, en la que refleja la diferencia de montos entre el mes anterior y la de marzo, en la que el costo de la energía mayorista se elevó a casi 1.800 millones de pesos, cuando el mes anterior fue de algo más de 700 millones.

“La política de este gobierno en números y en hechos. Estas son las dos boletas de Cammesa que llegaron a Comodoro. Una antes y otra sin subsidio. Estas son las decisiones que afectan finalmente el bolsillo de todas las y los comodorenses sin distinción alguna”, dijo el legislador.

En realidad, Linares tuvo un error de apreciación: ambas facturas siguen conteniendo una parte del subsidio nacional, que no se terminó de eliminar. El salto en el precio es porque la Secretaría de Energía autorizó los nuevos valores de la energía mayorista, que dieron ese cimbronazo aun con subsidios incluidos. La conclusión: cuando se termine de eliminar ese aporte del Estado nacional, las facturas volverán aumentar, lo que plantea un grave problema para el corto plazo.

DEFINICIONES EN EL BLOQUE OPOSITOR

En la semana se esperan definiciones en el bloque de ‘Despierta Comodoro’ del Concejo Deliberante, ya que tras la renuncia del ex concejal Tomás Buffa debe determinar a su nuevo presidente. Se cree que no habría mucho lugar para el misterio, ya que las chances más concretas se reparten entre Luciana Ferreryra y Martín Gómez, algo que se terminaría de acordar en concordancia con la diputada nacional Ana Clara Romero.

A propósito del bloque opositor, en la última sesión presentó un proyecto de ordenanza para que se modifique la ordenanza 6050, con la intención de restablecer la potestad del Concejo Deliberante para fijar tarifas de la SCPL.

La iniciativa no sólo chocará contra la decisión del oficialismo de no volver hacia atrás con esa norma, sino también con la visión del propio gobernador de la provincia, Ignacio Torres, desde cuyo entorno entienden que lo que está pasando con los precios de la energía, en el país y en cada municipio, “es un sinceramiento de los costos reales”.

Además, hay una presión creciente desde el Gobierno nacional para que, incluso, las tarifas de los servicios sean fijados por la jurisdicción provincial y no ya por los municipios, lo que será parte del debate en las próximos meses, conforme se avance en la decisión del gobierno nacional de eliminar totalmente los subsidios.

NO CUENTEN CON MI VOTO

Uno de los nombres que trascendieron en la columna política del domingo pasado de ADNSUR, con relación a posibles postulantes para el cargo de ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, ya comenzó a generar polémica. En particular, uno de ellos, vinculado al abogado Gastón Marano, conocido a nivel nacional por haber defendido a la banda de ‘los copitos’, en el proceso que investiga el intento de homicidio a la ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández.

Uno de los que salió a advertir su férrera oposición fue el diputado Emanuel Coliñir, referente de ‘La Cámpora’ en Chubut, quien ya planteó de cuajo su negativa: “Es difícil hablar sobre trascendidos -reconoció-, pero sería bastante triste para la provincia que se efectivice la propuesta de Marano para el S.T.J. De este ese abogado me alcanza y me sobra con saber que es el abogado de los copitos, lamentaría mucho que ésta fuera la propuesta porque tiene implicancia en un caso que no ha sido tratado como corresponde en el país, en el que no se toma dimensión que se intentó asesinar a quien era la vicepresidenta de la Nación, en un entramado bastante difícil de los sectores de poder real en nuestro país. Estoy adelantando mi postura, que tendrá mucho más énfasis en caso de que esto se confirme”.

EVITA ‘VOLVIÓ’ AL RECINTO LEGISLATIVO DE TRELEW

Muchos no lo percibieron, pero la novela en torno al retiro del busto de Eva Perón del recinto de sesiones del Concejo Deliberante de Trelew continúa y seguramente tendrá más capítulos.

Durante la sesión del martes 26 de marzo, el concejal Juan Aguilar, la principal voz que se alzó ante la decisión que tomó la presidente del Concejo Deliberante, Claudia Monají, de retirar el busto de la esposa del tres veces ex presidente de la Nación, Juan Domingo Perón “dado que el recinto debe ser neutral”, volvió a la carga.

Claro que esta vez no emitió opinión alguna, sino que reiteró su malestar colocando en su banca una réplica en miniatura del busto de “Evita”, cuyo original está resguardado en Digesto.

Pero además Aguilar sumó otro detalle a su manifiesto reclamo. Colocó también en su banca una estampita de la impulsora del voto femenino en Argentina.

Muchos se preguntaron si el concejal mandó a fabricar especialmente la réplica o la tenía con anterioridad. Habrá que ver entonces qué otra manifestación ocurrirá el 11 de abril cuando los concejales vuelvan a sesionar. ¿Seguirá “participando” la imagen de Evita de las sesiones?