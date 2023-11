Se celebra hoy el Día de la Construcción, una fecha que homenajea a los trabajadores y empresarios de uno de los sectores más dinámicos e importantes de la economía. En Comodoro Rivadavia, la ciudad que nació y creció gracias a la industria petrolera, el sector constructivo también ha sido un factor clave en su desarrollo y transformación.

A nivel nacional, los últimos datos disponibles del INDEC muestran indicadores contradictorios, que reflejan la incertidumbre de la economía argentina, fuertemente afectada por la inflación.

Según el organismo nacional, entre enero y septiembre de este año el Indicador Sintético de la construcción tuvo un retroceso del 2,9% con respecto a los mismos nueves meses del año pasado. Dentro de ese indicador general se combinan varios aspectos, que abarcan desde la superficie construida, hasta la compra de insumos y mano de obra.

Cámara de la Construcción: “La inflación es hoy el principal enemigo de la actividad”

Los indicadores contrapuestos se resumen en el siguiente párrafo del informe, referido a la venta de materiales para la construcción, al comparar las ventas durante los ocho primeros meses del año 2023, en relación a igual período del año anterior:

“Se observan subas de 16,0% en mosaicos graníticos y calcáreos; 9,1% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción) y 7 % en hormigón elaborado. Asimismo, en pinturas para construcción se observa una variación positiva cercana a cero –añade el informe-. Mientras tanto, se observan bajas de 16,7% en artículos sanitarios de cerámica; 15,8% en pisos y revestimientos cerámicos; 11,7% en ladrillos huecos; 8,6% en yeso; 7,8% en cales; 5,2% en hierro redondo y aceros para la construcción; 2,7% en placas de yeso; 2,4% en asfalto y 0,5% en cemento portland.

El perfil completo de la nueva Legislatura de Chubut que asumirá en un mes: currículum e historia de los 27 diputados

VENTA DE MATERIALES, SUPERFICIE CONSTRUIDA Y MANO DE OBRA OCUPADA: ¿QUÉ PASÓ DURANTE EL 2023?

Con subas y bajas en la venta de materiales, hay otro indicador que completa el panorama general, ya que la merma de la actividad se explica también a partir de una menor superficie de obra nueva construida, de acuerdo a lo que refleja el INDEC a partir del relevamiento en 176 municipios de todo el país.

De acuerdo con ese registro, la superficie nueva autorizada a construir cayó en los primeros 8 meses de este año un 11,8% con relación al mismo período del año pasado, evidenciando una menor propensión al inicio de obras particulares, como pueden ser edificaciones de viviendas o edificios de departamentos.

Aunque algunos cierran las ventanas, otros se apuran para entrar en la política de Chubut

Se mencionaron hasta ahora dos factores, como son la compra de materiales o insumos y la cantidad de superficie construida. Falta sumar un tercer elemento, que es el de la mano de obra, que viene a sumar otra aparente contradicción.

En efecto, de acuerdo con el INDEC, la cantidad de trabajadores ocupados en la construcción creció este año, en el período enero-agosto, en un 12% con relación al mismo período del año pasado. En total, al mes de agosto, se registraban casi 480.000 trabajadores ocupados en el sector.

LA CONSTRUCCIÓN EN COMODORO: ENTRE LA CAÍDA ESTADÍSTICA Y LA PERCEPCIÓN DETRÁS DEL MOSTRADOR

Tal como reflejó ADNSUR en un informe exclusivo del mes de agosto, la estadística oficial del Municipio de Comodoro Rivadavia mostró que en los primeros seis meses de este año, hubo una caída en la cantidad de permisos de construcción para obra nueva, en comparación al mismo período del año anterior.

Infraestructura: Arcioni y el ministro Aguilera brindaron detalles de las obras y mejoras durante su gestión en Chubut

La disminución, según los datos oficiales de la Dirección de Obras Particulares, fue del 17%, al contabilizarse 289 nuevos permisos, frente a los 347 inicios de obra en la primera mitad del año 2022. En la superficie relevada por el organismo oficial, la merma es más notoria aún, ya que se redujo en un 63%.

Estos datos están en línea con lo reflejado por el INDEC a nivel nacional, pero hay otros elementos que resultan llamativos, como el vinculado a la suba de ciertos materiales de la construcción y en particular, en lo referido al incremento en la mano de obra.

“El dato de la mayor cantidad de mano de obra ocupada no es real –comentó Ramón Salgueiro, titular de Sagosa-. Solamente con mirar que casi no hay obra pública y la obra privada grande está frenada, no puede haber un crecimiento en la mano de obra ocupada”.

Arcioni: "Chubut recuperó una importante empresa gracias al esfuerzo de los trabajadores y de un Estado presente"

El comerciante local reconoció, por otra parte, que sí hay un fenómeno “espasmódico”, en relación a la venta de materiales de construcción, “especialmente de la mano de consumidores finales, que puede ser una persona que dice ‘voy a gastar esta plata en materiales para una reforma de la casa’, o una empresa que va a ampliar sus instalaciones”.

Algo similar había informado días atrás Fabián Franiuk, encargado de ventas de Mottesi Materiales: “Tuvimos como un ‘boom’ de ventas por un mes más o menos –explicó, en referencia a las semanas previas a la elección de octubre-, donde había mucha especulación en cuanto a que iban a subir los precios, el ‘dólar blue’ estaba disparado, la gente quería asegurar sus ahorros y por ahí pensaba hacer alguna reforma a la casa; entonces venía y compraba los materiales apurada porque por temor a que aumentara”.

Dólar, regalías y "dolarización": La economía que viene y los impactos posibles en Chubut y Comodoro

LA DIFERENCIA CON OTRAS CRISIS

Por su parte, Salgueiro diferenció estas compras de “resguardo” con lo ocurrido en otros momentos de crisis: “La hiperinflación de Alfonsín generó mucho movimiento y demanda de materiales –evocó, para recordar lo ocurrido en el año 1989-. Había liquidez con cierta abundancia pero por culpa de la inflación, la gente gastaba esa plata en materiales para que no perdieran valor los pesos”.

También comparó con la crisis de 2001, “cuando el consumidor final le metió ‘mucha nafta’ al mercado de la venta de materiales, en especial en Comodoro porque en ese momento se combinó con un buen precio del petróleo y la devaluación del ‘3 a 1’, lo que generó que esta ciudad fuera una isla frente a todo el país. La gente que trabajaba en el petróleo y las empresas tenían mucho dinero en el bolsillo”, recordó.

Quiénes son los diez legisladores que Chubut tendrá desde el 10 diciembre en el Congreso Nacional y el Parlasur

La situación actual, comparó Salgueiro, “es diferente, porque la economía se está quedando ‘sin nafta’. Las ventas son espasmódicas, hay días de mucha actividad, pero cuando ves con más amplitud, un mes completo o lo que ha pasado en el año, el escenario es de caída en comparación al año anterior y es algo que viene pasando en los últimos años”.

En base a esa situación, detalló que la estrategia de negocio local es ampliar el campo de venta hacia otras regiones, a partir de las posibilidades que hoy otorga la tecnología (ventas online, Mercado Libre, etc.), lo cual refleja también una novedad en la comparación de lo que ocurre en esta ciudad, frente a otros puntos del país.

Agustín Rossi y Victoria Villarruel protagonizaron un tenso debate de vices de cara al balotaje

“Esta vez tenemos una realidad muy parecida a otras ciudades que están en malas condiciones –evaluó-. No ocurre lo mismo en Neuquén, donde yo tengo socios en un ‘pool de compras’ y allá tienen una situación muy parecida a la que tenía Comodoro en el 2001”.

De cara al año próximo, Salgueiro proyectó “una fuerte recesión para todo el año, si es que se hace lo que se requiere en el país, lo que va a secar el mercado de billetes y se va a frenar aún más la obra pública, porque toda la plata tiene que ser destinada a pagar lo que debe el país desde el sector privado, no sólo con los grandes organismos como el FMI”.