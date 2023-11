Gonzalo Cordón y Facundo Ponce, presidente y vice de la Cámara de la Construcción de Comodoro Rivadavia, dialogaron con ADNSUR para brindar su diagnóstico de la difícil situación que atraviesa el sector y las perspectivas para el año próximo.

De cara a 2023, apuestan a un recupero a partir de dos factores: uno vinculado al control de la inflación que necesariamente deberá buscar el nuevo gobierno nacional; y el segundo, a partir de la preocupación demostrada por las autoridades próximas a asumir en la provincia y en la ciudad, es decir Ignacio Torres y Othar Macharashvili, respectivamente, para mejorar los sistemas de re determinaciones de precios y poder recuperar la obra pública.

“En términos reales, la actividad ha bajado –expresó Ponce en principio-. Puede ser que Vialidad Nacional haya licitado más obras que en años anteriores, pero lo real es que no van a ritmo, no sólo por problemas en los pagos sino por problemas en la entrega de materiales. Hoy no te venden un equipo de hierro ni siquiera pagándolo al contado”, graficó.

Algo similar ocurre con el asfalto, ya que “hoy no te venden a la espera del resultado de las elecciones y lo que pueda pasar el lunes. Las petroleras están esperando y recuperan lo que no pueden a través de los precios de gasoil”, evaluó el empresario.

A ese primer elemento, vinculado a la incertidumbre actual por el proceso electoral próximo a definirse, se suma la situación estructural, enmarcada por el alto índice inflacionario, lo que lleva a una reducción de recursos para la obra pública:

“Tuve oportunidad de ver el presupuesto municipal para 2024 y en pesos, la asignación de recursos es más baja que la de este año –añadió Cordón-. Si esto pasa en términos nominales, con una inflación de más del 100%, esto ya representa una baja muy significativa”.

En ese punto, sumó Ponce, “la municipalidad de Comodoro era la entidad que venía con más obra, pero comenzó a bajar porque tiene un sistema de re determinación de precios que no sigue el ritmo de la inflación. Provincia, por otra parte, subió en algo la actividad, sobre todo porque se compara con los años anteriores, cuando no había licitaciones por la crisis de los sueldos. Y Nación aumentó un poquito el ritmo o mantuvo, con obras importantes como la planta de tratamiento de Rada Tilly, la autovía a Caleta y el Emisario Cloacal, que esta semana vi que hay máquinas trabajando nuevamente”.

En relación a la autovía, que tuvo problemas el mes pasado, los referentes empresarios indicaron que “está un poco más lenta en el lado de Rada Tilly hasta Ramón Santos, pero no se paralizó totalmente. Y en la parte de Ramón Santos hacia Caleta Olivia, la obra sigue avanzando sin problemas”.

“SE NECESITA AJUSTAR PRECIOS DE FORA MÁS ÁGIL”

Gonzalo Cordón refirió que uno de los principales problemas del sector se vincula con el sistema de re determinación de precios, que es el reconocimiento que deben hacer los Estados contratantes sobre la evolución del costo de los materiales y la mano de obra.

“Los sistemas que hay actualmente corresponden a épocas de menor inflación, pero con el ritmo actual, que viajamos al 10 ó 15% mensual, es imposible de sostener la actividad y se requiere un método nuevo, para que los precios de las obras se puedan actualizar en tiempo y forma. En agosto –recordó-el asfalto subió de precios un 35% en un solo día, después de las PASO, pero esas variaciones tardan varios meses en reconocerse”.

En ese punto, insistió en la necesidad de que se establezcan nuevos mecanismos, para que “un contratista, cuando haga su certificado de avance de obra, pueda cobrar la actualización con mayor celeridad, porque si se cobra 6 meses después, el precio queda desactualizado en un 50%”.

Por eso insistieron en que si bien en Comodoro hubo una reciente modificación a la ordenanza para actualizar los costos de la obra pública, el sistema sigue respondiendo a un período con menor inflación, “cuando había una inflación del 4 ó 5% mensual, pero hoy este sistema dejó de servir”.

Ponce mencionó como ejemplo el sistema de actualización creado por el IPV, que estableció el valor de las denominadas “cuotas UVIS”, que reflejan un mecanismo para ajustar los precios en forma casi automática, en línea con la inflación.

En cambio, comparó, el sistema utilizado por el municipio y otros organismos “es como si a un kiosquero quisieran comprarla una gaseosa, pero pagándole el valor de un año atrás y con los intereses dentro de 6 meses. Esto se vuelve totalmente anti económico –completó Cordón- y no se puede pedir a las empresas que trabajen a pérdida”.

CAÍDA DE EMPRESAS Y RECONOCIMIENTO A LA UOCRA

Un dato que refleja el perjuicio provocado por el desfase entre inflación y demora en la actualización de precios es el hecho de que la Cámara era integrada hasta tiempo atrás por 16 empresas, de las que hoy queda alrededor de la mitad. El resto, o dejó de trabajar, o desapareció, sobre todo las que tenían mayor actividad vinculada al municipio.

En ese punto, los empresarios destacaron el rol del gremio de la construcción: “Seguimos trabajando por el apoyo de la Uocra, que fue fundamental porque Raúl Silva entiende la situación y acompaña a las empresas, logrando reubicar en algunas obras que pueden retomarse, como decíamos antes, porque Provincia está licitando un poco más –explicó Ponce-. También tenemos una cantidad de gente contratada y obras que hay que terminar por la responsabilidad de las empresas, pero no por otra cosa”.

Cordón añadió que “a diferencia de comercios dedicados a la venta de materiales, que tienen un stock y actualizan los precios automáticamente, nosotros tenemos plata a cobrar que se desvaloriza todos los meses. Si hay 100 millones pendientes –dijo como ejemplo-, el mes siguiente se transforma en 70 y cuando vas a cobrar, es menos aun, porque es como un colador en el que va cayendo el valor del dinero. La inflación es un gran enemigo de la actividad nuestra”.

MODERADO OPTIMISMO: “LOS NUEVOS GOBERNANTES ESTÁN PREOCUPADOS POR REACTIVAR LA OBRA PÚBLICA”

Frente al panorama adverso, los directivos de la Cámara de la Construcción mencionaron que hay motivos para afrontar con optimismo el nuevo período institucional.

“Sabemos que los nuevos gobiernos que van a asumir tienen presente que la obra pública es importante no sólo por el impacto que genera en la sociedad, sino porque genera trabajo para gente que no es tan fácil que se inserte en otros sectores”, dijo Cordón.

Ponce-enfatizó además que “tanto Ignacio Torres como Othar Macharashvili fueron los dirigentes que más estuvieron en contacto y mostraron preocupación por el sector”, por lo que confió en que al asumir las nuevas autoridades, se abocarán a la búsqueda de sistemas de reconocimiento de costos más acordes al ritmo inflacionario actual.

“Entendemos que van a tomar medidas a o van a hacer algo para mejorar los índices de actualización de precios, para que se pueda recuperar la actividad durante el año próximo”, estimaron finalmente.