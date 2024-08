Este lunes, a partir de las 10 de la mañana, se espera que Daniel Rodríguez, quien fue intendente de la Quinta de Olivos y uno de los colaboradores más cercanos a Alberto Fernández, tenga una cita importante ante la Justicia. Se presentará en los tribunales de Comodoro Py 2002.

La razón de su comparecencia es su rol como testigo en una causa que investiga al ex presidente por presuntos casos de violencia de género en contra de Fabiola Yañez, la ex primera dama.

Su declaración es considerada clave para el desarrollo del caso, ya que se espera que aporte información relevante sobre las situaciones que se vivían dentro de la residencia presidencial durante ese tiempo.

Aseguran la existencia de un polémico video "sexual" de Alberto Fernández con una famosa: "Le pedía.."

¿Por qué su declaración sería clave? El entonces intendente del predio de Olivos presenció e intervino en al menos en una oportunidad en las peleas entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez: se zambulló entre el entonces Presidente y la ex Primera Dama, los separó y se llevó a Fernández lejos de allí en un carrito de golf, según publicó La Nación semanas atrás sobre un hecho puntual.

Sin embargo, no habría sido la primera vez y habría actuado como el intermediario entre ambos cuando no se hablaban. La propia María Cantero, en los diálogos con Fabiola que reveló Infobae, le ofrece ir a verla a Olivos y le pide que la ayude con “Dani” para que Alberto no se entere.

Por lo que su declaración será fundamental para el desarrollo de la investigación que se lleva adelante. El ex presidente de la Nación está acusado de lesiones leves y graves, doblemente agravadas y amenazas coactivas, contra Fabiola Yañez.