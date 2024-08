Este lunes y en medio del escándalo por los videos filtrados de Tamara Pettinato y Alberto Fernández, Beto Casella se mostró muy enojado con la panelista y leyó en vivo un fuerte intercambio de mensajes que mantuvieron.

Durante su visita al programa Ángel Responde del streaming de Bondi, el conductor de Bendita comenzó por leer el mensaje que envió Tamara para confirmar su salida del programa.

"No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que esta semana no vaya porque en las redes dicen", expresó la expanelista.

Ante esto, Beto Casella explotó contra Tamara: "Yo como me comí la de Godzilla del minuto a minuto el día que apareció el video, me parece que de honestidad con la gente, con ustedes, contar todo tal cual". Así, decidió apuntar duramente contra ella y se desquitó por esta inesperada salida de su programa.

Casella dejó en claro que no querían este desenlace: "No es sólo en las redes, es una cuestión de clima, y de verdad créeme que la idea era preservarla a ella. Yo ya había manifestado, 'tal tape el viernes'. Yo no la puedo despedir, y ahora entiendo que se está yendo sola".

Ante esto, Ángel de Brito replicó: "Quizás cuando se le pase el enojo lo puedan arreglar", a lo que Beto Casella respondió: "Ahora entiendo que se está yendo sola". "Sí, se está abandonando, le está haciendo un favor", señaló el conductor de LAM.