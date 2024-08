Mauricio D'Alessandro, ex diputado y esposo de Mariana Gallego, la abogada elegida por Fabiola Yáñez en la causa que inició contra Alberto Fernández por violencia de género dejó fuertes declaraciones respecto al expediente y los últimos rumores que surgieron sobre la supuesta pérdida del celular de la ex Primera Dama.

"No existe nunca en una denuncia pruebas tan claras e inevitables como en esta. No es cierto de que Fabiola Yañez perdió el celular. Generan una contradicción entre mi pareja y yo y nadie en el expediente dijo que se había perdido el celular”, explicó el ex legislador.

Contó que el ex mandatario "tenía una persona, de nombre Cristian, que se encargaba de sus cuestiones tecnológicas, y varias veces le pidió el teléfono a Fabiola". "Puede ser que el propio Alberto haya pensado que podía garantizar que Fabiola había perdido el teléfono, sino no hay razón alguna para semejante afirmación. Ella tiene el teléfono, tiene la nube, tiene todo".

El abogado remarcó que "Fabiola no preparó ninguna prueba para esto, ni lo extorsionó, ni tuvo en su mente sacarle plata, ni buscar perjudicarlo ni nada".

"Durante ocho años fue una persona sometida por otra persona, con mucho más poder, mucha más inteligencia, o por lo menos capacidad, y con muchos más medios y recursos para ningunearla y someterla. El día que pudo, lo denunció", indicó D`Alessandro.

"Alberto Fernández puede ir preso, pero todavía nadie lo pidió. Si lo pidiera Fabiola, puede ir preso 10 años".Los amigos de él difundieron sus videos. Hay personas que lo detestan a Alberto", concluyó D'Alessandro.