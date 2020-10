CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó una extensa carta donde se refirió a la crisis económica y a la suba del dólar, aseguró que existe una "extorsión devaluatoria" en el marco de una "economía bimonetaria", y reconoció que hay "funcionarios o funcionarias que no funcionan".

"En este marco de derrumbe macrista más pandemia, quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los "defectos" que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión", lanzó la vicepresidenta a través de su página web.

El texto, titulado "27 de octubre. A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas" fue publicado el día previo al décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, y la vicepresidenta adelantó que no concurrirá a ningún acto. También recordó que se cumple un año del triunfo del Frente de Todos, y en ese marco, negó que sea ella quien maneja el Gobierno, informó La Nación.

Cristina Kirchner aseguró que existe un "relato del Presidente títere". "Lo utilizaron con Néstor respecto de Duhalde, conmigo respecto de Néstor y, ahora, con Alberto respecto de mí", argumentó. E insistió: "El que decide es el Presidente, es el que saca, pone o mantiene funcionarios".

En la carta, que dividió en tres partes, subtituladas como "certezas", la vicepresidenta también sostuvo que el primer mandatario sufre "maltrato" de parte del "empresariado argentino". "Castigan al Presidente como si tuviera las mismas formas que tanto me criticaron durante años. A esta altura ya resulta inocultable que, en realidad, el problema nunca fueron las formas", dijo.

La vicepresidenta admitió que existe un "freno a la economía" y una "incertidumbre generalizada", pero atribuyó los problemas económicos a la gestión del expresidente Mauricio Macri, a la pandemia y al "problema de la economía bimonetaria", que consideró "estructural de la economía argentina". "En realidad, lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno y que la apuesta política y mediática de un gobierno de empresarios con Macri a la cabeza, fracasó", sostuvo.

Además, Cristina Kirchner volvió a denunciar una "persecución sin precedentes" en su contra, su familia y dirigentes de su espacio durante el macrismo y apuntó contra el exmandatario. "De ello hoy dan cuenta las escandalosas revelaciones y el hallazgo de pruebas a la luz del día, acerca de las conductas de periodistas, fiscales, jueces, agentes de inteligencia, dirigentes políticos y hasta del mismísimo presidente Macri, involucrado personalmente en los mecanismos de espionaje, extorsión y persecución", sostuvo.