La ex Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, asistirá este sábado a un encuentro en México enfocado en la realidad política y electoral de América Latina. Este evento se desarrollará en un contexto de controversia global provocada por las recientes elecciones en Venezuela, que suscitaron un intenso debate sobre las prácticas democráticas y los procesos electorales en la región.

La ex mandataria ya se encuentra en México para el evento que está organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Su aparición genera expectativa luego de lo ocurrido en Venezuela con las elecciones presidenciales que arrojaron la victoria de Nicolás Maduro y provocaron acusaciones de fraude, no solo de la oposición, si no en todo el mundo.

La ex Presidenta es una de las dirigentes con más relevancia de la región, pero todavía no realizó ninguna declaración al respecto, algo a lo que muy probablemente se refiera en el encuentro latinoamericano.

La charla de Cristina Kirchner durante el cierre del Curso Internacional “Realidad política y electoral de América Latina” se podrá seguir en vivo por las redes sociales del INFP Morena, según ellos mismos anunciaron.

''Este próximo sábado 3 de agosto llevaremos a cabo la clausura de nuestro Curso Internacional “Realidad político y electoral de América Latina. Contaremos con la ponencia magistral de la ex presidenta de la República Argentina, @CFKArgentina'', anunciaron.