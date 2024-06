En medio de la controversia generada por su reciente designación como embajadora de la UNESCO, la senadora neuquina Lucila Crexell salió a dar su versión de los hechos. La legisladora aseguró que su nombramiento no está relacionado con su voto a favor de la Ley Bases, un proyecto actualmente en discusión en el Senado.

En declaraciones con Eduardo Feinmann y Esteban Trebucq de LN+, Crexell afirmó que su designación en la UNESCO “es una negociación que viene desde hace tiempo”.

“Cuando ella pierde, nos quedamos sin la posibilidad de hacer ese cambio en las gestiones. En abril se retomó esa posibilidad y me ofrecen un lugar en la UNESCO”, detalló.

La senadora subrayó que la oferta y su aceptación no tienen ninguna relación con la negociación de la Ley Bases, y que esta última se dejó inicialmente en manos de los gobernadores para que negociasen con el Ejecutivo.

Luego de la polémica, el Gobierno pidió que Lucila Crexell ingrese como embajadora en la UNESCO

En cuanto a la filtración del expediente sobre su designación, Crexell señaló que podría tratarse de “una operación del kirchnerismo” con el objetivo de intimidarla para que no vote a favor de la Ley Bases. “ Lo que filtraron es el expediente que está paralizado y que se inició, pero no ingresó al Senado, eso no es cierto ”, aclaró.

La senadora respondió que no sabe con certeza de dónde provienen estas amenazas, aunque supone que son de sectores que se oponen a su apoyo a la ley, y reafirmó su determinación frente a las intimidaciones: “Me conocen poco porque he aguantado situaciones muy traumáticas en mi vida personal y política”.