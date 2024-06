Vidal denunció manejos irregulares del agua en Caleta Olivia y desplazó a funcionarios de Servicios Públicos de esa provincia

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, pidió la renuncia a funcionarios del área de Servicios Públicos de zona de Caleta Olivia, al señalar sus sospechas de que habría una organización que restringía el agua a los vecinos, para venderla en forma particular.

Además, cuestionó que la planta de ósmosis inversa funciona sólo a un 35% de su capacidad total y dijo que la tecnología utilizada en su construcción ya no se produce más, criticando las irregularidades en el diseño del sistema para desalinizar agua de mar.

“Existe una organización dedicada a robar agua potable, para venderla en forma privada, afectando a la población”, aseguró Vidal en sus redes sociales, además de declaraciones a distintos medios santacruceños. Por eso, añadió, solicitó a los gerentes zonales que se presenten a realizar las denuncias en la justicia penal.

“Estoy muy preocupado. Las numerosas denuncias de los vecinos de Caleta me causaron mucha indignación -dijo Vidal-. Hubo constantes acciones de boicot para afectar el normal suministro de agua en la ciudad. Esos sabotajes consistían en cerrar las llaves de los centros de distribución, para ‘robar’ el agua potable que se distribuye entre los vecinos residenciales, y así cargarla en camiones y venderla en forma particular. Esa operatoria tiene varios años de antigüedad, pero se acabó, caerá sobre sus responsables todo el peso de la ley. He ordenado al jefe de Policía de la regional, control total y custodia de las llaves y válvulas de los acueductos, por encima de los trabajadores de la empresa”.

PLANTA DESALINIZADORA FUNCIONA SÓLO AL 35% DE SU CAPACIDAD

Paralelamente, Vidal recorrió en las últimas horas la planta de ósmosis inversa, para desalinizar agua de mar y cuestionó que está funcionando “sólo a un 35% de su capacidad”, sobre el total de 15.000 metros cúbicos por día que puede producir ese sistema a partir de la desalinización de agua de mar.

En ese marco, criticó el diseño de la planta, inaugurada en el año 2015, al sostener que la mala ubicación de la toma de agua provoca perjuicios permanentes, al tiempo que criticó que el tipo de elementos utilizados ya no tiene fabricación, lo que dificulta las refacciones.

“Hay muchos que tendrían que estar presos por esta obra”, aseguró Vidal, en declaraciones a El Caletense. Por eso, aseguró que la solución para los caletenses será el acueducto que la provincia está construyendo con la empresa CGC, en una obra que se inició el mes pasad y que tendrá un año de duración, para traer agua desde Cañadón Quintar, sumando al sistema unos 2.500 metros cúbicos por día.