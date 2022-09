Este jueves se llevará a cabo una sesión especial en la Cámara de Senadores de la Nación, al cumplirse una semana del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner. La transmisión especial será para repudiar el intento de magnicidio.

Este miércoles se conoció que el interbloque mayoritario de la oposición confirmó que no asistirá.

Los dos proyectos en el temario son declaración de la senadora Nora Giménez (Salta) que repudia el ataque a la vicepresidenta y otro de la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) que expresa su preocupación por el atentado.

Desde la oposición en Juntos por el Cambio decidieron no acompañar la sesión. Para habilitar la sesión, el Frente de Todos deberá buscar las bancas presentes que le faltan para el quórum en los bloques provinciales. Las cuatro bancas de las que depende el oficialismo son el rionegrino Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana, habituales aliados y la riojana Clara Vega que en las últimas sesiones acompañó.

Al conocerse la convocatoria, los integrantes de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado en el que afirmaron que no concurrirán a la sesión especial para "no avalar el uso político-partidario del Congreso". "La inmediata, oportuna y sincera actitud de los senadores de Juntos por el Cambio, a pocos minutos de ocurrido el atentado, donde firmó una declaración conjunta con el bloque del Frente de Todos, no sólo reflejó su total ausencia de especulación en torno a un hecho de tamaña magnitud, sino que además marcó el camino adecuado para transmitir certidumbre a la sociedad", señaló el documento.