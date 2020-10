CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Con 122 votos negativos -tres de ellos de diputados de Chubut-, el Congreso no tratará el proyecto de ley que el legislador nacional Gustavo Menna presentó junto a Ignacio Torres para la asistencia a la provincia por 30.000 millones de pesos.

"Pedí tratar el proyecto que presenté para una asistencia nacional por $30.000 millones a Chubut. Es la única forma de resolver su situación. Se hizo con otras provincias. Gracias a los 120 diputados que acompañaron. Hubo 122 votos negativos", escribió Menna en su cuenta de Twitter. Tres de ellos -los chubutenses Santiago Igón, Rosa Muñoz y Estela Hernández- votaron en contra.

El pedido de apartamiento de reglamento, que dispone una asistencia nacional extraordinaria a Chubut, fue solicitado este miércoles. "Perdimos 122 a 120", indicó el legislador quien momentos previos, al tomar la palabra en la sesión, manifestó que es "por la gravísima crisis" que atraviesa la provincia "a raíz del incumplimiento del gobierno de Mariano Arcioni".

"Según la Constitución Nacional, el Congreso debe auxiliar a las provincias cuyas rentas no alcancen para cubrir sus gastos ordinarios", señaló Menna y consideró que no se puede sostener "esta desigualdad, el gobierno nacional no puede hacerse el desentendido, tiene que atender a las provincias".

“Pedí tratar el proyecto que presenté p/ una asistencia nacional por $30.000 millones a #Chubut. Es la única forma de resolver su situación. Se hizo con otras provincias. Gracias a los 120 diputados que acompañaron. Hubo 122 votos negativos. @NachoTorresCH https://t.co/vw831r7L9T”— Gustavo Menna on Twitter Link Gustavo Menna on Twitter

El proyecto, presentado en agosto pasado, solicita "el otorgamiento a favor de la provincia del Chubut de un subsidio de Treinta Mil Millones de Pesos ($ 30.000.000.000) con fundamento y en los términos previstos en el artículo 75 inciso 9 de la Constitución Nacional, a los fines de que el mencionado Estado provincial pueda cubrir la porción deficitaria de sus gastos ordinarios del ejercicio 2020 con fondos federales, ante la notoria insuficiencia de sus rentas propias".

El texto indica que el mismo "será pagado en seis cuotas mensuales de 5 mil millones de pesos" y que Chubut "deberá coparticipar entre la totalidad de sus municipios, comisiones de fomento y comunas rurales los fondos que reciba".