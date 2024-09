“Las necesidades son infinitas y los recursos son finitos” es una de las frases de cabecera que ha puesto de moda el presidente Javier Milei. No es novedad que los desafíos para una administración estatal eficiente pasan por ajustar los gastos y erogaciones superfluos e innecesarios, pero al mismo tiempo, tratar de aumentar la torta de ingresos que -en el caso de Chubut- está estancada hace décadas.

En nuestra provincia, desde siempre fueron tres las fuentes -genuinas, sin contabilizar préstamos- por las que entra dinero a las arcas públicas: una está fuera de la órbita local, como es la coparticipación de impuestos nacionales; otra es el cobro de regalías por la explotación de recursos naturales; y la tercera es la única que es resorte de la administración, y es el cobro de impuestos provinciales.

Más allá de algunas fluctuaciones puntuales en determinados períodos, afectados por ejemplo por la variación del precio internacional del crudo, estas tres fuentes de ingreso se reparten en tercios casi iguales de aporte al tesoro chubutense, tal como se viene reflejando en los últimos presupuestos.

Para modificar este esquema, por un lado, se trabaja en incorporar nuevas inversiones y actividades productivas, pensando en energías limpias como parques eólicos o la transición energética como el hidrógeno verde. De ahí la adhesión al RIGI y la expectativa por la llegada de capitales, por caso, la inversión anunciada por Aluar en la ampliación de su parque eólico.

Por el otro, Chubut sigue reclamando injusticias históricas en el reparto de coparticipación, y el gobernador Ignacio Torres sigue operando políticamente junto a sus pares por el federalismo fiscal, reclamando que por cada 100 pesos que aporta Chubut recibe 30. Se trata de una lucha política desigual ante Nación, que seguramente llevará años.

La introducción anterior sirve para graficar que, si en algo puede trabajar ya mismo la provincia para mejorar sus ingresos, es en lo que depende de sí misma: la recaudación de tributos propios. Y para esto parte de un diagnóstico: el cobro de impuestos en Chubut es ineficiente y el Estado pierde fortunas por no saber -o no querer- controlar.

La decisión política pasa por crear un nuevo organismo que incluirá a la actual Dirección de Rentas, que se nutrirá de la incorporación de tecnología y con el modelo a seguir de ARBA, para convertirse en la única ventanilla de cobro que reunirá toda la información. Se busca mayor control en las facturaciones y eficiencia en la recaudación, con la que se estima, se podría aumentar 10 puntos -los más optimistas hablan de 15- los ingresos en este concepto.

Si este objetivo se llega a lograr, convertiría al ítem “impuestos provinciales” en la principal fuente de ingresos de Chubut desde 2025. No significa subir los tributos, sino percibir lo que corresponde de manera eficiente: hace años que el Estado se pierde de cobrar un alto porcentaje de lo que le corresponde por incompetencia propia.

Agencia autárquica

De acuerdo a la información recaba por esta columna del proyecto que tiene el borrador casi listo y que en un mes será enviado a la Legislatura, se creará la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut, que será conocida con la sigla ARECH, dentro de la órbita del Ministerio de Economía.

Será creada como “entidad autárquica de derecho público”, con domicilio legal en Rawson. Estará conformada con la actual Dirección General de Rentas, que transferirá a la agencia las responsabilidades, patrimonio, presupuesto y recursos humanos, con los cargos de revista, niveles, grados escalafonarios y antigüedad del personal.

La ARECH pasará a ser “el ente de planeamiento, reglamentación y ejecución de la política tributaria de la Provincia del Chubut” y tendrá a su cargo las “funciones referentes a la recaudación, fiscalización, determinación, devolución y cobro judicial de los impuestos, tasas, contribuciones, derechos, regalías, cánones, multas y cualquier otro recurso que exista o que se establezca en el futuro”.

Esta agencia pasará a ser la autoridad de aplicación del Código Fiscal de la Provincia del Chubut, de sus disposiciones legales reglamentarias y complementarias, de la Ley de Obligaciones Tributarias, de toda otra ley fiscal especial, y será el Órgano Rector del Sistema de Recaudación de la Ley II N°76.

También se prevé que la ARECH podrá recaudar otros ingresos públicos por mandato legal específico, por encargo del Poder Ejecutivo Provincial, en virtud de convenios celebrados con otras entidades públicas nacionales, provinciales o municipales.

Un punto central es que las distintas áreas de gobierno con competencias de fiscalización “deberán suministrar a la ARECH la información en la forma, modalidad y tiempo que le fuera requerida por ésta, dentro del marco de su competencia y control”. Esto incluye a todas las áreas que se encarguen de la supervisión, percepción y cobro de tributos, cánones, regalías, multas, derechos, servidumbres, concesiones y demás conceptos.

Ventanilla única

Uno de los puntos centrales es que la ARECH centralizará el cobro y recaudación de tributos, cánones, regalías, multas, derechos, servidumbres, concesiones y demás conceptos referidos al contralor de las actividades hidrocarburíferas, hidroeléctricas, mineras, marítimas, de pesca, ambientales, turísticas, y toda otra actividad por la cual se genere un recurso de origen provincial.

Por ello, todos los organismos deben prestar total colaboración con la ARECH, y se pretende establecer que “la omisión o demora en el cumplimiento de esta obligación constituirá falta grave del funcionario responsable o agente obligado a suministrarla”.

Lo anterior significa que cada tasa o canon que hoy se paga ante el organismo del área respectiva, como ocurre por cotar algunos ejemplos con pesca, trabajo o ambiente, a futuro pasará a estar en un único sistema de cobro bajo la ARECH, que será la ventanilla única que va a centralizar todos los datos.

Entre las ideas en análisis, se dispone que para el cumplimiento de sus misiones y funciones la ARECH contará con recursos financieros que serán incluidos en el presupuesto de la Provincia y que estarán conformados por el equivalente al 2% de la recaudación mensual bruta de los impuestos, tasas, contribuciones, derechos, regalías, cánones, multas y cualquier otro recurso que exista o que se establezca en el futuro, cuya recaudación esté a cargo de la ARECH y se registre efectivamente en el Balance de Recaudación Mensual.

Por otro lado, se especifica que la ARECH continuará percibiendo el Fondo Estímulo establecido en la Ley II N°12 que actualmente percibe la Dirección General de Rentas, en el porcentaje y modalidades allí establecido, dejándose constancia que el mismo no incluirá los ingresos en concepto de regalías hidrocarburíferas ni los ingresos por aquellos conceptos que cuando se sancione la ley no lo integren.

Este incentivo tendrá carácter remunerativo, será percibido por todo el personal que se encuentre prestando servicios efectivos en la ARECH, incluyendo los directores, y se distribuirá mensualmente conforme las pautas determinadas en las normas reglamentarias vigentes y/o las que en un futuro las reemplacen. El objetivo es que la reglamentación respecto al fondo estímulo, “debe tener como norte su carácter de estímulo /premio por la contracción laboral y por la obtención de mayores resultados recaudatorios”.

Perfil técnico

Otro aspecto que se busca establecer es que la conducción de esta área tenga un perfil técnico, no político. Por ello, está previsto que la dirección y administración de la ARECH estará a cargo de un Director Ejecutivo y un Sub Director Ejecutivo, que serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo Provincial, con rango y remuneración de Secretario de Estado y Subsecretario de Estado respectivamente.

Se analiza y es casi un hecho, que como requisito para ejercer el cargo de Director Ejecutivo y/o Sub Director Ejecutivo, se va a pedir un mínimo de 3 años de experiencia en Administración Tributaria o contar con título Profesional en las áreas de Ciencias Económicas o Abogacía y matrículas habilitantes con un mínimo de 3 años de antigüedad en las mismas.

En tanto el cargo de Sub Director Ejecutivo deberá ser ocupado por personal de planta permanente de la ARECH, con una antigüedad mínima de 3 años en la misma, ya que tiene la función de subrogar al director ante su ausencia.

Entre sus misiones, se dispone que el Director Ejecutivo, conjuntamente con el Sub Director Ejecutivo, elaborarán el proyecto de presupuesto de la ARECH, con la anuencia del titular de la cartera de Economía.

Este último punto es clave en cuanto a los tiempos si se pretende que el tema se ponga en funcionamiento en 2025. La ley debe estar aprobada a más tardar en noviembre, para que el cálculo de gastos de creación se incluye en el presupuesto de gastos para el año próximo. Hay un cálculo estimativo que habla de al menos $ 6 mil millones para la compra de nuevas herramientas tecnológicas.

Cruce de datos

Para ejemplificar el cambio que se busca, hay dos actividades centrales que hoy se manejan por declaraciones juradas y sobre las que el estado tiene muy poco control: el petróleo y la pesca.

Cuando la ARECH se ponga en funcionamiento, se proyecta instalar un caudalímetro en la boya por la que salen los barriles con crudo desde el Golfo San Jorge, para tener en tiempo real la estimación de regalías; y en el mismo sentido, tener control digital de los kilos de pescado que se extraen de aguas chubutenses y se descargan en nuestros puertos.

El gobierno encaró a una empresa especializada que ha trabajado en otras provincias la etapa de diagnóstico que ya está terminada. Luego la ARECH deberá contratar a una empresa para la sistematización de los nuevos procesos y el cruce de información. El objetivo es que todo el recorrido de notificaciones, carga y pagos sea digital.

Si esto se logra, el mismo sistema marcará en tiempo real cuando una empresa está debiendo algún tributo en particular. Hoy se da el caso que un área debe dar una habilitación y desconoce si una empresa está al día con todos los tributos que debe pagar en otras dependencias de cobro.

Ese cruce de información no existe y permite las “avivadas” de determinados contribuyentes. El estado se viene perdiendo la oportunidad de recaudar miles de millones de pesos al año, que deben estar destinados a retornar a los vecinos de Chubut en servicios esenciales y obra pública.

La idea de una agencia -tomada del ejemplo de otras provincias que han mejorado su recaudación- no es nueva en Chubut. Ya la había pensado el anterior gobernador Mariano Arcioni hace cuatro años e incluso envió un proyecto de ley a la Legislatura. Pero nunca tuvo el volumen político para lograr que sea aprobada.

En la gestión de Torres la idea está desde siempre, pero se la viene instalando con paciencia desde hace meses con el personal del área. Por más que existe mayoría sobrada del oficialismo en Legislatura para aprobarla, hubo un trabajo previo con los gremios y los trabajadores de Rentas, y se cree contar con el consenso previo para esta vez sí ponerla en práctica.

Los tiempos apremian y no es necesario explicar la urgencia de la necesidad que tiene Chubut de aumentar los ingresos, por lo que -seguramente- en las próximas semanas habrá novedades.