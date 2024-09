Tras dos horas de deliberación, las doce personas que integraron el jurado popular en el marco de la causa identificada como Carpeta Judicial N° 9657, caratulada "Ministerio Público Fiscal. Año 2021" que tramita ante la Oficina Judicial de Trelew, dieron a conocer un veredicto de no culpabilidad respecto a los cargos imputados por la fiscalía.

De esta manera, Jonathan Andrés Luna Almada, Walter Eduardo Medina, Víctor Emanuel Cotut y Marcos Willipan fueron absueltos de los cargos por los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2021 en el cual fueron atacadas e incendiadas instalaciones de Diario El Chubut de Trelew.

Los hechos

En el debate se juzgarán las responsabilidades de los cuatro imputados en los incidentes que ocurrieron el día 20 de diciembre de 2021 a las 20.10 hs aproximadamente, cuando un grupo numeroso de personas se hizo presente en las instalaciones del Diario El Chubut ubicado en la avenida 9 de Julio 329 de Trelew.

Un paraíso escondido en la Patagonia: cómo llegar al rincón virgen que esconde un cajón de río turquesa

La manifestación se dio en el contexto social de rechazo a la aprobación de la Ley de zonificación minera en la provincia. Frente del referido medio gráfico, se hallaba un grupo de no más de 15 personas, entre ellos Marcos Willipan de 38 años de edad, Emanuel Cotut de 24 años de edad, Jonathan Luna Almada de 18 años de edad y Walter Medina.

Los cuatro se separaron del grupo que se manifestaba pacíficamente, y junto a más personas que no han podido ser identificadas, “sabiendo lo que hacían, formando parte de la ejecución de los hechos y aceptando el resultado de lo que sus acciones significaban, decidieron con libertad separarse de la legítima proclama que se venía llevando a cabo para atacar y embestir contra las instalaciones del Diario Chubut”, se indicó en la investigación.

Chubut y 13 provincias más bajo alerta por tormentas, vientos de 100 km/h y nevadas

Versión de los imputados

Una vez finalizada la ronda de testigos, los cuatro imputados dieron cuenta sobre las actividades que desarrollaban en su vida habitual, sus medios de vida y en algunos casos sus vínculos con movimientos sociales y manifestaciones.

El primero en declarar fue Walter Medina, quien negó haber participado en los hechos por estar en esa época en reposo a consecuencia de una fractura en una de sus extremidades, producto de un accidente y que además no pertenece a gremios ni organizaciones comunitarias.

A días de la primavera, rige una alerta amarilla por nevadas intensas en un sector de Chubut

En cuanto a Emanuel Cotut, reconoció haber participado de la manifestación y que ingresó al diario y aseguró que “fue la peor estupidez” de su vida, pero negó haber provocado el incendio y aseguró haber sido agredido por personal policial cuando trataba de protegerse detrás de un mueble. También negó integrar organizaciones sociales.

En el caso de Jonathan Luna Almada, reconoció que estuvo en el lugar de los hechos, pero minimizó su participación en el ataque a la instalaciones del periódico, en tanto que Marcos Willipan narró su extensa trayectoria en el campo de la militancia social, reconoció su presencia en la manifestación, pero afirmó que se marchó del lugar junto a sus compañeros del MTE apenas se produjeron pintadas en el lugar.

Todos los imputados negaron conocerse entre si previo al hecho y dijeron que recién tuvieron vínculo a partir de estar detenidos, primero en el IPP y luego en la Alcaidía de Trelew.

Supermercados y comercios no abrirán el lunes 30 de septiembre: a qué se debe

Alegatos de Clausura

El Fiscal Gustavo Núñez expuso su teoría del caso y sostuvo la acusación por el delito de "estrago doloso" contra los imputados Medina, Luna Almada, Willipan y Cotut.

Núñez sostuvo que no hay controversias sobre el “ataque criminal” a las instalaciones de Diario El Chubut y aseguró que los testimonios de los empleados del medio gráfico y los policías confirmaron lo ocurrido. El fiscal dijo al jurado que deben analizar la prueba en su conjunto, y que, si bien algunas declaraciones en forma individual pueden no ser contundentes, al evaluarse de forma conjunta no arrojan dudas sobre la participación de los imputados en el caso.

En ese contexto sostuvo el representante del MFP que Willipan fue ubicado en la escena del ataque y se lo vio “influenciando a la gente” que estaba en el lugar, mientras que en el caso de Cotut se vieron videos y hay testigos que se lesionó con un vidrio al entrar por una ventana rota en la planta baja del diario, además de haberse secuestrado un teléfono celular de su propiedad con un video y fotos del propio imputado.

El sueño de Cristian y su madre se cumplió: La Renga recibió a su familia en el Predio Ferial de Comodoro

Sobre Luna Almada sostuvo que hay filmaciones que lo incriminan y en el cual es identificado como una persona que arroja piedrazos contra el edificio de Diario El Chubut. En el caso de Medina, más allá de los testimonios que lo identifican, sostuvo que, pese a su declaración sobre una supuesta lesión en una pierna, aseguró Núñez que tal situación no fue acreditada mediante informe médico y recién se planteó en el juicio.

“El reclamo es una lucha histórica; desde hace tiempo tenemos el derecho a manifestarnos" dijo el Fiscal General, al tiempo que sostuvo “somos seres racionales, no nos podemos manejar con actos de violencia, nunca podemos perder la vía del dialogo, la democracia es eso”. En ese contexto, pidió al jurado que se declare a los cuatro imputados como culpables del delito de estrago doloso.

Amenazó de muerte a su mamá con un arma en Comodoro y protagonizó una impactante persecución en Santa Cruz

Exposición de la defensa

La Dra. Romina Rowlands, defensora pública a cargo de la representación de los cuatro imputados, basó su alegato en exponer las contradicciones de los testigos aportados por la fiscalía, tanto de los policías que intervinieron en el hecho, como entre las personas que estuvieron en el lugar del ataque al diario, tanto fuera como dentro de las instalaciones.

También afirmó que durante el proceso se nombró en reiteradas oportunidades a personas que no se encontraban imputadas o acusadas como parte del proceso que se ha llevado adelante esta semana, al tiempo que afirmó la fiscalía formuló la acusación sobre evidencia que no pudo ser concluyente en cuanto a la participación de los acusados en el ataque, y mucho menos de manera coordinada.

Por otra parte, destacó la cohesión que exhibieron los testigos aportados por la defensa y pidió al jurado que declaren a los cuatro imputados como no culpables del delito imputado.

Así se vive la previa del show de La Renga en Comodoro: hay campings preparados para recibir a los fanáticos

Con información de Gacetilla de Prensa del Superior Tribunal de Justicia, supervisada por un periodista de ADNSUR