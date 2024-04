El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó de cuánto será el número de la inflación del mes de marzo de acuerdo a la desaceleración que anticipó Javier Milei ante el “duro trabajo” que el Gobierno realiza desde esa cartera.

El funcionario apuntó además contra los que incrementaron sus precios de forma exorbitante ante la expectativa de un fuerte aumento del valor del dólar, algo que hasta el momento no ha ocurrido.

“La inflación de marzo va a estar en torno al 10 por ciento”, aseguró Caputo, y añadió que “la inflación núcleo estará en un dígito” de acuerdo a ese mismo mes.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

“La inflación está colapsando. En el caso de los alimentos y bebidas, si se miran los datos de supermercados de la primer semana de abril está dando negativo, hay deflación”, reveló el funcionario de Economía en comunicación con el canal Todo Noticias.

Refiriéndose al incremento de casi todos los precios en los comercios, Caputo explicó: "los comerciantes mismos reconocían que fijaron sus precios con un dólar de $2.000. En ese momento era lo que les pronosticaban las consultoras económicas que la mayoría de los empresarios tienen. Era natural que ellos reaccionaran de acuerdo a eso. Pusieron muy por arriba los precios; por eso en dólares quedaron desfasados”, sostuvo. Y añadió, sin entrar en detalles: “a muchos se les recontra fue la mano. Es lo que pasó con las prepagas. A mi me molestó”.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

En otros términos, dio su opinión del costo actual de la carne y se animó a compararlo con diciembre del año pasado. "Hay casos como la carne, que volvió a los niveles de diciembre y hay cada vez más. Lo importante de entender es que se llegó a esta situación no de casualidad. La rareza fue que Argentina por primera vez hizo los deberes y rápidamente”, resaltó.

"En el caso de los empresarios era algo bien concreto, porque explicándoles el programa económico y ellos reconociendo que habían calculado sus precios con el dólar a $2.000, tenían la opción de esperar al dólar o de retrotraer los precios y muchos están optando por eso”, continuó el ministro de Economía.

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

Además, fue consultado por la baja de impuestos, algo muy solicitado por la gente ante la fuerte crisis económica. “Mucha gente dice ‘baje impuestos ya’, a mi me encantaría, pero uno no tiene las mismas herramientas de política económica que tienen los países tradicionales porque Argentina no tiene credibilidad. Si bajamos impuestos, la primera reacción es que vamos a recaudar menos”, concluyó.