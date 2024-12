El gendarme argentino, Nahuel Gallo, había viajado a Venezuela para visitar a los familiares de su esposa. Sin embargo, inesperadamente fue acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de ser parte de un plan para sacar a los opositores asilados en la residencia de la embajada argentina. Por lo que fue inmediatamente detenido e incomunicado.

“Es una mentira tras otra. Juntan rehenes para protegerse de sus propios miedos. Los países donde se vive en libertad no necesitan coleccionar rehenes”, sostuvo la titular de la cartera de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, luego de que fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, se negará a decir dónde lo mantienen detenido a Gallo.

Y a continuación, explicó que "La Gendarmería Nacional tiene normas para cuando un efectivo sale del país: presentar un teléfono, una dirección y un sistema sanitario; lo presenta en personal y obtiene el permiso. Este criminal dice que se debe avisar cuando va un personal policial, eso es una gran mentira justificatoria. Él no va a un ejercicio policial ni va a un intercambio de estudios, va a visitar a su hijo y su novia”.

"En ese caso llena un papel con requisitos, de por sí bastante engorroso. Si el país no quisiera tomar rehenes pondría una visa y de esa manera controlaría quién entra y quién NO. No lo hacen para, justamente, cazar ciudadanos para proteger su régimen putrefacto”, consideró la ministra de Seguridad, tras lo cual agregó: “Este señor de Fiscal no tiene nada. Su objetividad es inexistente. No es un Fiscal imparcial, como en cualquier república”, afirmó.

Y finalmente, Bullrich aseguró: “Para nosotros hay una sola salida: liberarlo; si sus papeles los firmó mal la entidad dependiente de la Vicepresidencia de la ‘República’, que lo expulsen, no que lo hagan desaparecer. Pero es claro que las dictaduras no dialogan con los países democráticos como el nuestro, porque no respetan ninguno de los valores del Estado de Derecho”.

Con información de Infobae, editada y redactada por un periodista de ADNSUR