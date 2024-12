Victoria Villarruel criticó a Patricia Bullrich por el secuestro de un gendarme argentino en Venezuela, a lo que la ministra de Seguridad respondió defendiendo su postura y afirmando que "los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político".

La presidenta del Senado utilizó sus redes sociales para abordar el caso de Nahuel Gallo, el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina que se encuentra detenido en el país desde el 8 de diciembre, eligiendo así este medio para comunicar su postura sobre la situación.

La dirigente libertaria, al ser consultada sobre el tema, no dudó en expresar su firme postura, cuestionando a la encargada de Seguridad por su decisión de permitir que el oficial viajara a un territorio controlado por el régimen de Nicolás Maduro, sugiriendo que ella misma no habría tomado tal riesgo.

“Sra. Vicepresidente: Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político”, comenzó diciendo Bullrich.

Y agregó: "Es claro que usted habla con total desconocimiento de los canales y mecanismos administrativos que rigen en el marco de la Gendarmería Nacional. La autorización de viajes se otorga a través de la Dirección de Personal.

Poniéndole fin a su descargo, dijo: "Por último, si quiere servir a la Patria, como argentina le pido se ocupe de frenar el descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación. La ciudadanía está haciendo un esfuerzo heroico para superar la crisis heredada y no merece financiar dietas de 9.5 millones para ningún legislador".

Qué había dicho Villarruel

En un tuit que luego borró, la ex diputada había cuestionado al Gobierno sin precisamente mencionarlo: "Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de Seguridad no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar. Slds", expresó.