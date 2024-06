Que la preocupación por la inseguridad en Trelew es tema central de la agenda pública y política de la ciudad no es ninguna novedad. Ocurre que pasan los años y la problemática no sólo no merma sino que presenta nuevas aristas y con más violencia.

La prisión preventiva dispuesta esta semana por la justicia para seis individuos, entre ellos dos menores y una mujer, vinculados a distintos robos agravados trajo algo de alivio, pero no deja de preocupar y tener en vilo a los vecinos y comerciantes que desde hace un tiempo a esta parte han visto como esa delincuencia se ha venido "profesionalizando".

En efecto, las distintas investigaciones que permitieron en los últimos tiempos desbaratar al menos dos de estas bandas delictivas arrojaron que las mismas están conformadas por individuos oriundos de Trelew "con características de organización delictual", según las definió hace pocas horas atrás la fiscal general de Trelew, Julieta Gamarra.

Es que ahora no sólo preocupa el nivel de violencia con el que actúan sino sobre todo la inteligencia previa que realizan y la logística con la que cuentan para elegir a sus víctimas.

INTELIGENCIA PREVIA

Trelew sigue presentando delitos que en su mayoría son contra la propiedad, pero que se han vuelto en muchos casos graves. Esto no sólo es por el uso de armas sino por la cantidad de atacantes y el modo de actuar al momento de cometer los hechos.

La misma policía e investigadores coinciden en señalar que detrás de este tipo de ataques hay una organización previa y toda una logística montada que les permite -entre otras cosas- contar con vehículos, (la mayoría de las veces robados) para efectuar sus desplazamientos, equipos de comunicación y telefonía de última generación que los ponen un paso adelante de las víctimas elegidas e incluso de los mismos efectivos.



Esa "profesionalización" lograda para delinquir les ha permitido conocer de antemano cada paso y movimiento de vecinos y comerciantes, quienes se convirtieron en sus principales blancos. Todo eso comprobado en las distintas investigaciones.

Un ejemplo de ello bien podría ser el de la banda que en el mes de febrero, tras un violento asalto, se llevó un domingo de una farmacia céntrica 26.000 dólares, 4 millones de pesos además de la recaudación diaria tras maniatar a dos empleadas del comercio.

Nada es casual. Se trata de inteligencia previa que les permite conocer con precisión a qué se dedican sus víctimas, cuáles son sus horarios, qué movimientos realizan diariamente e incluso los fines de semana, qué tipo de vehículo manejan además de saber cómo son sus viviendas. Y en el caso de un comercio, como el de la farmacia, qué cantidad de dinero puede haber.

El análisis previo que efectúan les permite conocer datos tales como por dónde es más fácil ingresar y huir, dónde hay cámaras de seguridad y cómo funcionan y fundamentalmente dónde sus víctimas guardan dinero, valores o bienes que se convierten en el botín ideal.

BANDAS LOCALES

De acuerdo a lo expresado por la fiscal general de Trelew, Julieta Gamarra, estos delitos cometidos por bandas dejaron de observarse en otras ciudades de la provincia, aunque en Trelew no sucedió lo mismo.

Indicó en ese sentido, durante una entrevista al Programa "Sin Hilo" que se emite simultáneamente por Canal 12 y ADNSUR que "de las dos bandas últimas que investigamos, son todas personas de Trelew. En una sola hubo un imputado que venía de la ciudad de Buenos Aires, que había estado condenado y estaba cumpliendo condena en la U6, pero después todos son de Trelew".

Incluso confirmó que entre sus integrantes hay dos menores, uno de los cuales actualmente alcanzó la mayoría de edad pero que al momento del delito cometido tenía menos de 18 años.

DIFICULTADES PARA IDENTIFICARLOS

Los tiempos actuales presentan además otras dificultades para poder identificar a estos individuos al momento de acusarlos de un delito. Ocurre que parte de la estrategia que implementan también está relacionada a dificultar la investigación.

Sucede por ejemplo que al utilizar capuchas y guantes para cometer los hechos, a los investigadores y por ende a los fiscales se les hace muy difícil posteriormente poder comprobar la identidad de una persona, aunque allí pesa y muy fuerte el hábil trabajo que realiza la División de Investigaciones de la Policía del Chubut para contrarrestar semejante dificultad.

Sin dudas anteriormente tal labor era menos engorrosa ya que al dejar huellas digitales, la identificación del individuo era menos complicada a partir de obtener muestras de ADN.

Pero la tecnología también está del lado de los investigadores y de la policía. En la actualidad muchas viviendas y comercios tienen sus propios sistemas de cámaras de seguridad. Incluso los avances tecnológicos han hecho que las imágenes cuenten cada vez con más nitidez. Lo mismo ocurre con la telefonía celular que permite, al estar intervenida una línea, ubicar al individuo que se busca. Eso sí, se trata de tareas que a veces demandan de mucho tiempo de seguimiento y rastreo.

VÍCTIMAS VULNERABLES

Otro hecho no menor que se ha desprendido de las últimas investigaciones es cómo estas bandas eligen a sus víctimas. "Atacan víctimas muy vulnerables" confesó la fiscal y citó el ejemplo de uno de estos grupos que tenía por víctimas a mujeres adultas a las que reducían y maniataban.



En uno de esos hechos, por ejemplo, una mujer de más de 70 años fue arrojada por una escalera.



Esa violencia desproporcionada se ha repetido en estos casos graves siendo uno de ellos el varias veces mencionado en esta columna que ocurrió en el interior de una farmacia cuando el grupo de delincuentes irrumpió y golpeó a las empleadas del local.

HERRAMIENTAS LEGALES Y TECNOLÓGICAS

Combatir el delito no es tarea fácil. Se necesita, por un lado recurso humano capacitado, y por otro herramientas legales y tecnológicas para enfrentar el avance del delito.

En ese sentido la División de Investigaciones de la Policía del Chubut ha demostrado la capacidad de su personal. En causas complicadas y tras meses de seguimiento, escuchas telefónicas y pesquisas varias han sido las bandas de este tipo que fueron desbaratas a partir de ese intenso trabajo.

Pero se necesita más. Por eso es importante también la reciente reforma al Código Procesal Penal aprobada por la Legislatura del Chubut ya que agilizará los procesos y permitirá realizar mayor cantidad de juicios y de manera más rápida.

"Nosotros desde que presentamos una acusación y llegamos al juicio, la mayoría de las veces pasa un año. Y con esto en menos de un mes podemos tener una condena" afirmó de manera contundente la fiscal general.

Y en la lucha contra el delito también se requieren de inversiones millonarias. El combate contra la inseguridad va mucho más allá de patrulleros y efectivos en las calles. También son indispensables las cámaras de seguridad, los sistemas de monitoreo, la conformación de equipos de investigadores y equipamientos de útima generación, por citar algunas de las necesidades.

En este último punto el rastreo y apertura de teléfonos se ha vuelto vital en cualquier investigación. De ahí la trascendencia del sistema UFED (Universal Forensic Extraction Device), que es el nombre del programa de la compañía israelí Cellebrite para extraer información de teléfonos móviles bajo órdenes judiciales.

Se trata de tecnología avanzada que permite, entre otros aspectos, obtener registros de llamadas, contactos, fotos, videos, audios, datos del teléfono e información de geolocalización.



Claro está que tal sistema que ayuda a resolver causas de las más complejas tiene altos costos y no siempre se puede contar con todos esos programas.

EL COMANDO UNIFICADO

Abríamos esta columna hablando que la inseguridad en Trelew es tema central de la agenda pública y política. El propio gobernador Ignacio "Nacho " Torres lo planteó así no sólo durante su campaña electoral sino que también tomó decisiones para enfrentar el problema una vez iniciada su gestión.

La puesta en marcha y el lanzamiento desde Trelew del Comando Unificado de Seguridad es un ejemplo de ello. A principios de abril y al hablar desde la plaza principal, Torres recordó que su ciudad natal "supo ser el faro de la Patagonia pero lamentablemente cayó en una espiral de violencia y delincuencia que nunca hubiésemos imaginado", por lo que se comprometió "a buscar soluciones excepcionales a situaciones que son excepcionales también".

En efecto, Trelew ostenta tristemente desde el año 2015 el índice de mayor inseguridad de la provincia respecto al resto de las ciudades según confirmó recientemente el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García, por lo que las expectativas respecto a las acciones del Comando Unificado son altas.

En lo que hace a su tarea recién comienza. Por lo que los primeros resultados se verán más adelante.