Torres, Menna e Iturrioz anunciaron la Ley de Extinción de Dominio para recuperar bienes comprados a través del delito

A través de una presentación que se hizo este miércoles en la Legislatura, el gobernador Ignacio Torres, junto al vicegobernador Gustavo Menna y el ministro de seguridad, Héctor Iturrioz, junto a diputados del oficialismo, anunciaron el ingreso y pronto tratamiento de proyectos de ley para luchar contra el delito, y el pronto envío del proyecto de Código Electoral, que fue anticipado por ADNSUR.

Concretamente, este miércoles anticiparon la Ley de Extinción de Dominio, que es el último paso del juicio que tramita en el fuero Civil y Comercial Federal, donde los acusados deben demostrar ante la Justicia que los bienes de su patrimonio que son objeto de análisis no fueron obtenidos a través de delitos.

Torres destacó el perfil joven y preparado de la diputada Paulina Hogalde en elaborar una ley que “va a ser bisagra en la historia de la provincia” y dijo que “no es casualidad que esta nueva dirigencia trabajé en recuperar la institucionalidad”.

“Chubut fue ejemplo de desidia y corrupción, y tiene que quedar atrás, para dar vuelta la página, hay que dar paso a una nueva generación que, con honradez, quiere sacar la provincia adelante”, indicó el mandatario.

Dijo que se busca un “cambio cultural en la forma de concebir la cosa pública”, y destacó que otro bloque opositor plantea la ampliación de ficha limpia, que va a ser apoyado porque “hay que tener sentido común y si se exige a un candidato, también debe exigirle a un funcionario”.

Agregó que también se enviará la “nueva ley de ética pública”, y con este paquete “queremos sentar las bases de una provincia distinta, que muestre que el tiempo de los vivos se terminó”.

Agregó Torres que “se va a trabajar en recuperar para el estado todo lo que se chorearon, son bienes que tienen que estar al servicio de los chubutenses” y resaltó que “cuando ha habido connivencia de un empresario prebendario, la responsabilidad es solidaria”.

Puso como ejemplo que “cuando vimos en Comodoro que una causa tan sensible iba a quedar impune, decidimos accionar”, y ante las críticas “eso no es meternos en otro poder, me interesa tener una provincia más justa, y si algún pícaro de otro poder quiere trabajar a favor de aquellos que hacen atajos, lo vamos a poner en evidencia y lo denunciamos ante al Consejo de la Magistratura”.

“Queremos depurar a esos segmentos llenos de vicios desde hace tiempo en cada uno de los poderes”, dijo el gobernador y destacó el trabajo de la Legislatura, del vicegobernador y los diputados que trabajan más que en los últimos años, y aprobaron leyes reclamadas hace años.

CÓDIGO ELECTORAL

Por otro lado, Torres criticó a legisladores de la oposición que “gastan una fortuna en viáticos” y dijo que “se divierte con los debates”. Anticipó que “se viene otro proyecto que es el Código Electoral” recordando que “nosotros que ganamos con la peor de las normas, y este gobernador que podría beneficiarse de este sistema, va a poner a discusión un código más transparente para todos los partidos”.

Afirmó que “también queremos depurar esos vicios de un sistema electoral en Chubut que poner palos en la rueda a los que quieren participar, que lo hacen más caro: discutamos boleta única, es más transparente, más barato, más ecológico, y sólo pueden estar en contra los que quieren robar boletas y tomar atajos”.

“Vamos a crear una secretaria que este abocada a la transparencia del proceso electoral, porque si no garantizamos un proceso transparente, todo esto no tiene sentido y el legado más importante que quiero tener es haber forjado esos cimientos que nadie quiso hacer para perpetuarse en el poder”, aseguró Torres.

El envío “será la semana que viene y se van a convocar a todos los partidos y todos los expertos para aprender de los errores”, anticipó el gobernador.

HERRAMIENTA

Por su parte, el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, dijo que la ley de extinción de dominio “es una herramienta mas que necesitamos para terminar con la criminalidad organizada”, y remarcó que a las bandas “le estamos ganando la pelea”, y dijo que está iniciativa “está relacionada con la frase el crimen no paga, la idea es que aquellos que se beneficiaron no van a tener ningún rédito”.

“El fin es recuperar bienes ilegítimamente adquiridos que no se puede demostrar el origen de los bienes, y recuperarlos para el estado, como un automóvil que tanto nos falta”, indicó el funcionario.

A su turno, el vicegobernador Gustavo Menna, dijo que “es de destacar el trabajo de los coautores de este proyecto y la determinación del gobernador y el ministro de avalar el tratamiento pronto”, dentro de “una serie de iniciativas que ha definido el gobierno, como la transparencia en la obra pública, la extensión de ficha limpia a toda la gama de delitos dolosos, la reforma al Código Procesal Penal, que estuvo cajoneada tres años sin tratamiento”.

Indicó que se busca “que no haya impunidad, y eso desalienta al delito a futuro, y también se va a trabajar en un nuevo marco legal de ética pública”. Respecto al proyecto de Ogalde, dijo que “este proyecto operativiza a una ley nacional que no tiene un marco provincial, que es materia civil, y es recuperar para el estado los bienes mal habidos producto del delito”.

“Es recuperar institucionalidad y seguridad jurídica, que una de las patas de la captación de inversiones, buscamos recuperar la imagen de una provincia sin institucionalidad, antes veíamos a patrulleros buscando a ministros en Casa de Gobierno, las listas con empresarios y funcionarios que se hacían de dineros, es una vuelta de página”, destacó.

“LA CORRUPCIÓN NO TENDRÁ LUGAR”

La diputada provincial por el PRO, Paulina Hogalde, destacó que “este proyecto de ley constituye una herramienta esencial en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en nuestra provincia. Esta iniciativa, que es una revisión actualizada de la propuesta presentada en 2019 por la Diputada Jacqueline Caminoa, busca incorporar en nuestra legislación el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio. Esto es: un medio jurídico para lograr la pérdida del derecho de una propiedad sobre los bienes que, directa o indirectamente sean instrumento, objeto o producto del delito”.

El proyecto de Ley, que será tratado en comisiones la próxima semana con gran expectativa por su aprobación, “es un paso firme hacia la recuperación de lo robado por la corrupción. Habilita un marco legal claro y eficaz para que el Estado pueda actuar rápidamente, por supuesto respetando siempre las garantías constitucionales del debido proceso y la propiedad”, sentenció la abogada, quien sostiene que Chubut no está exenta de hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, y que es justo para la ciudadanía que los bienes sean recuperados para el bienestar de los chubutenses.

“Fuimos testigos de reiterados actos de corrupción, como el conocido caso ‘Royal Canin’, que ocurrió durante la catástrofe climática que azotó a Comodoro Rivadavia en 2017. En medio de la angustia y el dolor de nuestra gente, funcionarios públicos dispusieron delictivamente de fondos que debían ser utilizados para el bien común. Mediante esta herramienta jurídica tenemos la oportunidad no sólo recuperará el patrimonio perdido, sino también de enviar un mensaje claro: en nuestra provincia, la corrupción no tendrá lugar”.

“Este Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio es fundamental para nuestra ciudadanía. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber trabajar por una provincia más justa, transparente y equitativa”, concluyó.