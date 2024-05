Torres anunció un relevamiento educativo semestral "para salir del pozo" crítico educativo

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este viernes junto al ministro de Educación, José Luis Punta, y referentes de Pan American Energy (PAE), el lanzamiento del Plan Integral de Alfabetización que se pondrá en marcha, durante el período 2024-2027, en 645 escuelas de todo el territorio provincial para reforzar los conocimientos de más de 72.000 alumnos de los tres niveles educativos.

Se trata del programa de aprendizaje “más ambicioso de la historia de la provincia”, aseguró el mandatario durante el acto que tuvo lugar en horas de la tarde en la Escuela N° 196 de Trelew, y precisó que su implementación fue definida y elaborada tras los “preocupantes” resultados obtenidos en el relevamiento educativo realizado a estudiantes de 3° y 6° grado de todo Chubut.

En defensa de la educación pública

“Siempre la educación fue una obsesión para mí y para esta gestión, porque vi de primera mano cómo hace poco más de 6 años caímos en una espiral donde los más chicos atravesaron la peor crisis educativa de nuestra historia”, puntualizó el gobernador y garantizó que, con el acompañamiento de empresas, gremios, docentes y familias, “este gobierno va a poner a la educación pública en el lugar que se merece”.

Ante un gimnasio colmado con chicos, chicas, familias y vecinos de Trelew, Torres sostuvo que “para resolver cualquier problema, ya sea económico, educativo o el que fuese, es necesario saber dónde estamos parados, y cuando uno asume un rol de gobierno no puede hacerse el distraído de lo que sucede”.

En esa línea, dio detalles del relevamiento realizado en escuelas primarias de la provincia “para saber cuál es la situación actual de nuestros chicos y entender que no solo hay implicancias académicas, sino también emocionales muy profundas”. Consideró al respecto que “estamos ante una generación frustrada de chicos, y esto es consecuencia de la desidia, de la corrupción y de hacerse los distraídos”.

Prioridades

Tras presentar algunos de los datos plasmados en el informe evaluativo, el mandatario indicó que esta situación y este nivel educativo “no puede volver a pasar, es difícil salir adelante pero no es imposible. Alguien tiene que encargarse de resolver estos problemas, y no podemos estar discutiendo cada 4 años algo que ya debería estar marcado a fuego, como es la relevancia de la educación pública en la Argentina”.

El titular del Ejecutivo chubutense aseguró que “en esta provincia la educación pública va a ser prioridad, porque estamos hablando de invertir en futuro”, y agregó que “decidimos establecer prioridades para resolver problemas de muchos años. Alguien tenía que parar la pelota y poner a la educación en el lugar que se merece, para poner las escuelas en condiciones, para entrar en un esquema de recomposición salarial docente y para que nuestros chicos puedan estudiar en un lugar decente”.

El gobernador sostuvo que “estamos entendiendo que sin educación no hay futuro, y por eso, a partir de hoy vamos a hacer este mismo relevamiento cada seis meses para que podamos, paulatinamente, salir de ese pozo”.

Camino de crecimiento

A su turno, el ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta, manifestó su agradecimiento a todos los presentes y expresó que “desde el inicio de este año escolar, 645 escuelas, 4.600 docentes y 72.713 alumnos se encuentran en un camino distinto, de crecimiento, que nos obliga a ser optimistas”.

“Por primera vez la Provincia del Chubut pone en el sistema educativo más de 250.000 libros a disposición de estudiantes y docentes”, remarcó Punta, y en este sentido aseguró que los libros fueron “pensados y editados para este Plan Provincial Integral de Alfabetización”.

Al referirse a la presentación del Plan Chubut Aprende 2024 -2027, el ministro expresó que “tal vez es el anuncio más importante y más significativo de mi vida, debemos encaminarnos hacia prácticas superadoras, hacia una mejor escuela, hacia ese Chubut del futuro”.

Punta se refirió al compromiso asumido por el mandatario provincial, Ignacio Torres, en relación priorizar la educación y celebró que “es evidente la comprensión, acompañamiento y esfuerzo de los diferentes actores sociales con la educación; eso nos hace ver con fortaleza hacia adelante, porque la educación construye ciudadanía y sin educación no hay sociedad”.

Transformación social

Finalmente, la gerente de Sustentabilidad de Pan American Energy, Daniela Antoci, expresó que “trabajamos para mejorar la calidad de vida de las comunidades donde vivimos. Acompañamos el Plan de Alfabetización porque creemos en la educación como un motor de transformación social”.

Señaló, además, que “lo hacemos con escucha activa y a través de la articulación pública – privada, reflejada hoy con la presencia de la máxima autoridad de la provincia, el gobernador Ignacio Torres”.

Alfabetización integral

El Plan de Alfabetización “Chubut Aprende” es financiado por el Gobierno del Chubut y está destinado a recuperar la calidad de enseñanza y aprendizaje en una provincia que durante los gobiernos anteriores atravesó la peor crisis educativa de su historia.

La iniciativa, que tiene como punto de partida los resultados de las evaluaciones “Aprender”, alcanzará a más de 72.000 estudiantes de 645 escuelas de Chubut, de gestión pública y privada. Contemplará la capacitación de 4.590 docentes y la entrega de 230.000 cuadernillos con material didáctico.

El Plan prevé dos enfoques centrales. El primero, llamado “Queremos Aprender”, promueve la alfabetización plena desde sala de 5 de nivel inicial hasta el primer ciclo de primaria; y el segundo orientado al fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje de la alfabetización matemática en sala 5 de nivel inicial, primer ciclo del nivel primario y la articulación entre 6° grado y 1° año del nivel secundario.

Relevamiento educativo

En otro tramo del acto, el mandatario también presentó un informe sobre la situación educativa actual de Chubut y los resultados de las evaluaciones “Aprender” llevadas adelante en los últimos meses a estudiantes de 3° y 6° grado del nivel primario de toda la provincia.

Este informe, realizado sobre un muestreo de 1.235 alumnos, evalúa el profundo impacto que ha tenido la crisis educativa en Chubut, donde en los últimos seis años apenas hubo un ciclo completo de clases.

Los datos recabados en dicho relevamiento dan cuenta que cinco de cada diez estudiantes de tercer grado no comprenden conceptos matemáticos básicos y habilidades de resolución de problemas; y en la misma proporción, se identifican dificultades para identificar detalles relevantes en un texto, habilidades de redacción limitadas, así como carencia de conciencia ortográfica y gramática.

En cuanto a sexto grado, el informe precisa que cinco de cada diez estudiantes presentó errores en cálculos básicos, y comprensión limitada de los números y operaciones. En el área de Lengua, siete de cada diez estudiantes tiene dificultades para identificar detalles relevantes en un texto, además de habilidades de redacción limitadas y carencia de ortografía y gramática.

Cabe señalar que la selección de los grados responde a la importancia de los mismos en el sistema educativo, tanto por la culminación del primer ciclo de la Educación Primaria como por el cierre del segundo ciclo y la transición de los estudiantes hacia la escuela secundaria.

Presencias

También asistieron a la presentación el vicegobernador Gustavo Menna; los intendentes de Trelew y Rawson, Gerardo Merino y Damián Biss, respectivamente; el vicepresidente Corporativo de Relaciones Institucionales de Pan American Energy, Daniel Felici; la gerente de Sustentabilidad, Daniela Antoci; la autora de los libros entregados, Ana María Borzone; senadores, diputados, ministros, familias, alumnos y representantes de la comunidad educativa.