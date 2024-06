El diputado nacional por Chubut de “Hacemos Coalición Federal”, Jorge ‘Loma’ Ávila interpretó “es un momento difícil para los trabajadores la posibilidad de exponer porque la mayoría de los gobernadores también son responsables de esta situación que se atraviesa por el ‘impuesto a las ganancias”.

“Los gobernadores acordaron con la mayoría de los diputados un acuerdo de ‘impuesto a las ganancias’ que -sin lugar a dudas- va a romper una paz social que se construyó después de muchos años”, alertó.

“Como sindicalista de Chubut no puedo dejar que los trabajadores paguen el ‘impuesto a las ganancias’. Bajo ningún punto de vista puedo permitir que un petrolero sea obligado a pagar por el solo hecho de trabajar”, afirmó.

“Un montón de diputados van a votar a favor por pedido de los gobernadores. Entonces los gobernadores son tan responsables como los diputados que van a levantar la mano y votar. Este impuesto a las ganancias va a perjudicar – enormemente- la paz social de las cuencas petroleras”, aseguró.

“No vamos a tolerar ningún ‘impuesto a las ganancias’ después de largas peleas y luchas no solo con este gobierno sino también con los anteriores”, recordó.

“Nosotros creamos una ley que protegía el ‘impuesto a las ganancias’ que favorecía que paguemos menos. Hoy en día, nos pusieron en la misma ley que tienen todos. Indudablemente, todos nuestros trabajadores se van a ver obligados a pagar el ‘impuesto a las ganancias’ excepto algunos que trabajen en ‘boca de pozo’”, lamentó.

“Con el tema ‘Impuesto a las Ganancias’ vamos a votar de manera negativa. Vamos a pelear. No les vamos a entregar el ‘impuesto a las ganancias’. Apenas tengamos el primer descuento del ‘Impuesto a las ganancias’, les vamos a parar toda la actividad del país. Van a parar las refinerías, destilerías y también Neuquén”, afirmó.

“Nosotros ya pagamos por la importación. ¿Cuántos dólares cree que ingresan por importación al Estado Nacional? Encima le vamos a dar el favor a los gobernadores para que tengan un mejor pasar en sus provincias que les sacan la plata a los trabajadores -en especial- a los de la Patagonia porque es un sector más caro que otro lugar del país”, indicó.

“Les propongo vivir en Chubut así pueden ver el costo del kilo de carne, de harina o un paquete de fideos. No es lo mismo. Tiene un costo enorme que es lo que nosotros queremos defender”, propuso.

“Estamos peleando este duro invierno en el campo poniendo la cara, pasando frío y peleando con medio mundo. Venimos a defender el impuesto a las ganancias porque creemos que no podemos pagar más de lo que ya aportamos. El trabajador deja su vida en el campo por el frío, la nieve, la escarcha o empujando los vehículos. Todo esto pasa en el petróleo. Por eso, pedimos que los diputados piensen su voto”, subrayó.

“Esto va a perjudicar al país porque nos va a obligar a pelear. Sabemos pelear porque no le tenemos miedo a los fierros, al frío, a la escarcha o a la muerte cuando la enfrentamos. No tengan dudas que no vamos a tener miedo para enfrentar a este gobierno”, exclamó el diputado nacional de “Hacemos Coalición Federal”, Jorge ‘Loma’ Ávila.