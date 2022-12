Aunque muchos pasan por santos, hasta el diablo mete la cola en la política chubutense

La iglesia contra la eliminación de las PASO en Chubut

La iglesia salió a terciar en la discusión por los cambios en el sistema electoral de la provincia y se expresó, a través de un comunicado de la Diócesis de Comodoro Rivadavia, en contra de eliminar las PASO, al menos en el corto plazo que resta para el próximo turno electoral, llamando a tomar un tiempo mayor para ese debate. Parece que al gobernador Arcioni no le gustó la sugerencia y respondió brevemente, en su paso por Comodoro Rivadavia, que la iglesia debe tiene otros temas para trabajar:

“Antes de fijar posición en una fecha electoral tendrían que fijar posiciones en cuestiones internas de ellos que le harían muy bien a la sociedad y por sobre todo a los niños”, dijo el mandatario provincial, en una dura respuesta.

Lo cierto es que el planteo del documento de la Diócesis, firmado por el obispo Gimeno Lahoz , advertía que “cualquier modificación debería contar con el tiempo necesario para generar espacios de reflexión y debate; que como en otros temas no tan lejanos en el tiempo, el apuro hace suponer intereses puntuales y no una mirada a largo plazo”.

Por su parte, el obispo auxiliar Roberto Alvarez, otro de los firmantes del texto, sumó en la semana que “en vez de discutir un sistema electoral, los políticos deberían discutir cómo generar empleos genuinos y cómo combatir la pobreza”.

No pasó inadvertido que el posicionamiento de la iglesia, tal vez por casualidad, coincidió con el relanzamiento de una fuerte campaña de los representantes de Juntos por el Cambio de Chubut, en el que Ignacio Torres, Ana Clara Romero y Matías Taccetta lanzaron un petitorio, a través de change.org con la suscripción de firmas, para que se revierta el proyecto de eliminación de las PASO que impulsa el justicialismo y por el que los referentes opositores apuntan contra Mariano Arcioni y Juan Pablo Luque.

Un apoyo que vale por dos

La ex ministra provincial Mirta Simone hizo público su apoyo a la candidatura a gobernador de Juan Pablo Luque, lo que termina de confirmar una situación que fuera anticipada por esta columna, en referencia a que la interna que atravesó la ex funcionaria provincial obedecía en parte a esa cercanía con el comodorense, lo que la fue alejando del círculo de confianza de Mariano Arcioni.

El encuentro, que se hizo público desde la agrupación que conduce la ex ministra, permite también la lectura del apoyo de su esposo, Guillermo Quiroga, conductor de ATE, hacia Luque y también al candidato a intendente de Trelew, Emanuel Coliñir.

A través de una gacetilla de prensa, Simone ponderó las virtudes del intendente de la urbe petrolera, al resaltar que acompaña la candidatura de Juan Pablo Luque “porque confía en su proactividad, capacidad de gestión, diálogo y vocación política. Quienes sueñen con un Chubut de pie –dijo Simone-, nos van a encontrar trabajando para que volvamos a tener una provincia que nos llene de orgullo a todas y todos”.

Una idea en el ‘freezer’

¿Qué pasó con la empresa cordobesa que iba a contratar el banco Chubut, para ayudar a mejorar la recaudación de la provincia? Todo indica que el proyecto quedó frenado, según confirmó el ministro Oscar Antonena al programa ‘Sin Hilo’, que se emite por canal 12 y ADNSUR. En la entrevista, el funcionario provincial reconoció que hubo muchos planteos de empleados de Rentas, que también se opusieron a la creación de la agencia provincial de recaudación.

Por ahora, la idea quedó ‘stand by’, por lo que la duda se profundiza respecto de cómo hará la provincia para mejorar sus ingresos, ya que en el último año crecieron menos que la inflación. El interrogante es más grande aún cuando se considera que el año próximo comenzarán a impactar, de un modo más fuerte, los vencimientos del BOCADE, que afectan gran parte de los ingresos por regalías petroleras.

La interna sindical que atraviesa a la Legislatura de Chubut por el proyecto de ley de adhesión a la normativa de riesgos del trabajo volvió a ventilarse en la última sesión, cuando el diputado Carlos Gómez leyó textualmente la respuesta negativa que le dio la presidenta de la comisión de Legislación Social, Gabriela De Lucía, a un pedido de reunión para tratar el tema. Hay que recordar que el proyecto es impulsado por el propio Gómez y Emiliano Mongiliardi, ambos integrantes del sindicato Petrolero, quienes hasta ahora no lograron el apoyo del resto del arco gremial, que se opone a la iniciativa.

En la sesión, el referente petrolero relató que habían solicitado una reunión para el día lunes, a fin de que llegaran funcionarios del ámbito nacional para hablar sobre el tema y exponer los alcances del proyecto, a fin de despejar dudas y demostrar que no afectará los derechos de los trabajadores.

Sin embargo, la diputada De Lucía, alineada con el sindicalista Alfredo Béliz, titular de Comercio en Trelew, tuvo una tajante respuesta, al limitarse a afirmar que “los lunes no son días de trabajo” para la comisión, por lo que el legislador provincial cuestionó la falta de voluntad política para abordar el tema, señalando que “la diputada no colaboró en lo más mínimo”.

El candidato que quiere despejar dudas

Parece que el secretario de Gobierno de Comodoro Rivadavia, Maximiliano Sampaoli, decidió dejar de lado la habitual prudencia en cada oportunidad que se le consultaba por su postulación para suceder a Juan Pablo Luque en la Intendencia, por lo que en los últimos días salió a mostrarse decidido a pulsear por el sillón de Moreno 815 en las elecciones del año próximo.

Como para dejar de lado las especulaciones, Sampaoli respondió en los últimos días a cuanto medio le consultó que tiene la aspiración de ser el próximo intendente y ha mantenido encuentros con organizaciones en las que ratificó su idea de ir por la Intendencia, ante los comentarios que lo mostraban dubitativo y siempre a la espera de “jugar para el equipo”.

En ese marco, desde su círculo no descartan la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Othar Macharashvili, otro que no resigna sus aspiraciones, más allá de que tiene ‘bolilla negra’ por parte de Juan Pablo Luque. La idea de Sampaoli, al parecer, sigue apuntando a convencer al vice de que se mantenga dentro del mismo proyecto político, ante las nuevas circunstancias que rodean a las candidaturas locales: descartada la figura de Germán Issa Pfister y también la de Gustavo Fita, habría un entorno más ‘amigable’ para el hombre del sombrero, sobre todo por la actitud componedora de Sampaoli.

Falta todavía mucho, hasta agosto y octubre próximo, en rigor, pero terminado el Mundial y las vacaciones de verano, en marzo la arena política deberá tener muchas definiciones consolidadas para afrontar el período electoral 2023.

El Congreso del PJ, entre resoluciones prácticas y otras más “filosóficas”

La convocatoria al Congreso del PJ para el próximo sábado 17 de diciembre, en Rawson, podría aportar algunas definiciones prácticas, como lo vinculado a las exigencias del diezmo y la eliminación del distrito único, como otras más de carácter filosófico, como puede ser un eventual pronunciamiento sobre una posible ley de lemas.

“No está previsto ese tema, pero puede incorporarse –reconoció el presidente del Congreso, Salvador Arrechea, en diálogo con ADNSUR-. Pero la ley de temas requiere 21 votos y por más que algunos de nuestros dirigentes, como Linares o Igón se han expresado a favor, no tenemos injerencia en lo que se resuelva después y se requiere de una mayoría difícil de alcanzar”.

Otro tema que sí se dejará en claro es en el mecanismo de internas para resolver candidaturas, ante la eventual eliminación de las PASO, que es un proyecto impulsado por el justicialista Carlos Eliceche (aunque dentro del partido hay opiniones en contra, como el caso de la diputada Belén Bascov y el viceintendente comodorense, Othar Macharashvili). En este caso, se fijará postura para volver al sistema de internas cerradas para dirimir las postulaciones que representarán al justicialismo en el turno electoral del año próximo.

En todo caso, también podría haber un pronunciamiento adverso ante la posibilidad alentada por el ministro Cristian Ayala, para impulsar una posible reelección del gobernador Arcioni: “Ese tema no estaba en el temario, pero como se hizo público, es probable que el Congreso lo tome. Mi opinión es totalmente contraria, es algo que no se puede discutir porque no hay posibilidad de interpretación respecto de lo que dice la Constitución, que cierra la posibilidad a un tercer mandato”, refirió.

Diezmo con escala ascendente y eliminación del distrito único

Otro de los temas que aparece en el temario del Congreso del PJ es la fijación de una escala en el diezmo partidario, para hacerlo con un sistema más solidario: “Hay concejales de ciudades chicas que prácticamente están ad honorem y otros, de ciudades grandes, que tienen sueldos muy importantes –explicó Arrechea-. Es muy disparar y la idea es que aporten más los que tienen ingresos más altos, considerando que llegaron a ese cargo a través del partido. La idea también es que el promedio no pase de un 5 ó 6 por ciento, mientras que los que tienen sueldos bajos no paguen o tengan un aporte mucho más bajo”.

Además, se buscará que las sanciones previstas en la Carta Orgánica se cumplan. “Si alguien no cumple con el diezmo, no podrá volver a ser candidato”, refirió el ‘Vasco’.

En cuanto a la eliminación del distrito único, refirió que se buscará posibilitar que congresales y consejeros sean electos por cada departamento o localidad, en lugar de tener que presentar candidaturas por toda la provincia. Además, para los consejos de localidad se buscará determinar representaciones de circuitos, ya que en el caso de Comodoro, por ejemplo, “los grandes barrios son prácticamente pueblos, desde el punto de vista de la cantidad de afiliados, por lo que vamos a buscar un sistema en el que el Consejo de Localidad cuente con representantes de los distintos barrios, por cada circunscripción”.

¿La Sacalo qué?

La ola mundialista sigue siendo un terreno fértil para los políticos chubutenses que buscan aprovechar el fervor popular y el sentimiento fraterno que nos une por estos días, al punto que hinchas de Boca aman a jugados de River y los de Núñez dedicaron en Twitter un “te quiero mucho, amiguito bostero” al 4 de la selección, Nahuel Molina Lucero, tras el golazo del viernes. Así las cosas, otro que se subió a la ‘Sacloneta’ fue el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, quien al mostrarse en Facebook con su hijo, alentando a la Selección, al parecer los nervios y el apuro del momento le jugaron una mala pasada y posteó: “Acá estamos, Sacloneta…”, inició su mensaje el intendente sarmientino, seguramente emocionado con lo que fue un partido inolvidable. Se entendió, Sebastián, pero tratá de no hacer enojar a Lio Messi, ahora que le gustó eso de andar haciéndose el guapo al final de los partidos.

No podía faltar en esta sección el cruce habitual entre el senador Carlos Linares y sus pares de Juntos por el Cambio. En esta oportunidad el cruce fue con la diputada nacional Ana Clara Romero, a raíz de la reciente condena a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández.

“No me extraña de vos nada. Sos parte de la misma justicia partidaria, los que a ustedes les bancan las campañas”, inició su posteo en Twitter el ex intendente, en respuesta a la ex concejal comodorense. Romero había celebrado, previamente, el fallo condenatorio a 6 años de prisión y el decomiso de 85.000 millones de pesos: “Se robaron todo, la plata que falta en las escuelas, en los hospitales, rutas y el futuro de muchos argentinos”, dijo la legisladora nacional. Linares, por su parte, aprovechó la oportunidad para reiterar la invitación a un debate público.