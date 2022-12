Este martes por la noche, el presidente Alberto Fernández cuestionó la condena contra su vice, Cristina Kirchner, en el marco de la causa Vialidad y sostuvo que la ex mandataria nacional “es víctima de una persecución absolutamente injusta”.

A través de sus redes sociales, el mandatario nacional se refirió a la condena otorgada por parte de la Justicia a la vicepresidenta y envió un contundente mensaje.

Cristina recibió una pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Aunque no irá a prisión debido a que posee fueros por su cargo y hasta que la sentencia quede firme, luego de que pase por la Corte Suprema.

"Hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente", inicia el tuit con el que el presidente salió en defensa la vicepresidenta.

Fatal accidente en la ruta: murió una custodia de Alberto Fernández y hay tres militares heridos

"Hoy no puedo dejar de conmoverme por la sentencia condenatoria a @CFKArgentina. Es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso. En el que se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho", siguió.

“En el que no se explica como puede administrar fraudulentamente quien no tiene capacidad de disponer y decidir en licitaciones públicas. Alguna vez enseñó Carrara que cuando la política se mete en los tribunales la justicia se escapa por la ventana. Eso ha pasado en este caso”, agregó.

Tras filtrarse chats de jueces, Alberto Fernández dijo que los hechos "lastiman a la democracia"

"La suerte estaba echada desde el comienzo y tan solo hizo falta un simulacro de juicio que inició uno de los jueces que disfrutó del viaje pagado por el Grupo Clarín", cerró.