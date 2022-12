José Salvador Arrechea no descartó que el polémico sistema electoral pueda volver a discutirse en el ámbito legislativo provincial, si bien advirtió que el Congreso del PJ no tiene previsto expedirse sobre el tema, cuando se reúna el próximo sábado en Rawson.

“No está en el temario, pero no quita que podamos tratar el tema de la ley de lemas –dijo Arrechea, en diálogo con Actualidad 2.0- y expresarnos sobre el tema. De todos modos, se necesitan 21 votos en Legislatura y nosotros tenemos 5 ó 6”, aclaró.

Fue en ese punto cuando se le consultó si no ve entonces un marco político para propiciar ese sistema, que demandaría un acuerdo político importante para reunir los 21 votos, a lo que respondió: “Eso nunca se sabe. En mi experiencia legislativa, esto es como el partido del viernes (Argentina versus Países Bajos, por el Mundial 2022), cuando nos metieron un gol en el minuto 90 + 11. Así que hasta que no suena el silbato, el partido no se termina”, advirtió.

Interna cerrada versus interna abierta

De todos modos, enfatizó que el Congreso partidario buscará tener definido el mecanismo de selección de candidatos ante la posible eliminación de las PASO, por lo que se debatirá entre un sistema de internas abiertas y cerradas.

“En mi opinión, para internas abiertas nos quedábamos con las PASO”, dijo, para expresar su postura a favor de volver a las internas cerradas y al aclarar los altos costos que tendría una elección abierta, que debe ser solventada por la estructura partidaria.

“Nosotros tenemos 36.000 afiliados en toda la provincia y es un buen número como para seleccionar candidatos que representarán al partido”, expresó.

Lo importante, enfatizó, es que el justicialismo determinará su sistema para determinar candidatos y otros temas vinculados a la vida interna partidaria, para adoptar las definiciones “más allá de lo que pase en Legislatura o resuelva el gobernador Arcioni”.