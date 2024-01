El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a que cambios se prevén para la distribución de subsidios al transporte público en todo el país, en medio de recortes y en busca de la equidad fiscal.

"El subsidio a la oferta es un gran delirio en términos de inequidad" , fue lo primero que aseguró al manifestarse sobre este tema este viernes desde la habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

Y planteó que el Gobierno busca que el beneficio "llegue solo al que lo necesita", en referencia a los aumentos en el transporte previstos para febrero.

Ante este contexto, el funcionario añadió que por este motivo “se hace hincapié en la sube nominada, es decir que la tarjeta esté identificada. La que no lo esté, no tendrá subsidio porque no podemos identificar la necesidad de las personas”, afirmó.