El gobierno nacional, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, nuevamente tuvo una crítica hacia la anterior gestión. Esta vez fue contra la exvicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández y en medio del reciente atentado contra el candidato y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en referencia a que este no pidió que se declare un feriado por su intento de homicidio.

"El candidato Trump, lejos de victimizarse o pretender que se dicte un feriado, hoy va a participar de la Convención Republicana en Milwaukee y allí anunciará su compañero de fórmula. El capitalismo prevalecerá sobre quienes quieren imponer una agenda contraria a la naturaleza humana. El futuro será libre o no será", dijo Adorni en la habitual conferencia de prensa.

De esta manera, el funcionario nacional hizo referencia a la decisión del gobierno de Alberto Fernández, que declaró feriado el 2 de septiembre de 2022, el día posterior al fallido intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. En ese momento, se justificó argumentando que el objetivo era que "el pueblo argentino pueda expresar su más profundo repudio" y "pronunciarse en defensa de la paz y la democracia".

En este marco, Adorni repudió el atentado que definió como "hechos aberrantes" que "demuestran que la libertad está en peligro y que el mundo occidental, libre y capitalista está bajo amenaza".

Finalmente, confirmó que el mandatario nacional, Javier Milei, aún no se había comunicado con Donald Trump. "Todavía no hablé con Milei, pero la última vez que hablé con él no se había comunicado con Trump. No sé si querrá hacerlo o no. No lo hablamos", dijo.