Así fue el minuto a minuto del debate de ADNSUR y Canal 12: los candidatos a gobernador de Chubut, cara a cara

🟠PREGUNTAS ENTRE LOS CANDIDATOS

-La respuesta de Ignacio Torres a Oscar Petersen por la falta de definiciones sobre minería:

“La verdad es que es una pregunta que se debería hacer a todos. Es muy fácil escribir algo primero y luego borrarlo con el codo. Aquí parece que algunos fingen demencia y de un día para otro se dan vuelta, diciendo que no tienen nada que ver con Arcioni o que son antimineros. Lo que vemos aquí ( en referencia a una foto que sostenía), todos, absolutamente todos, votaron a favor de la megaminería”, dijo.

“Que no nos mientan, el candidato de Arcioni es la continuidad de este gobierno. Y no lo digo yo, sino su propia lista. También hay otra mentira que se está diciendo: nosotros no vamos a avanzar con la megaminería ni a tocar la caja previsional”, agregó.

-Nacho Torres eligió a Juan Pablo Luque para hacerle una de las preguntas mostrando una foto acerca de una nota periodística

¿Cómo puede explicarnos, esta noticia que dice claramente Mariano Arcioni: mi candidato es Juan Pablo Luque, es la continuidad de este gobierno. ¿Cómo explica que usted no es el candidato del actual gobernador?

“Mariano Arcioni no va en la boleta que yo encabezo, sino que va en una boleta en una tira nacional, con lo cual dejemos de confundir a la gente permanentemente, que es una forma permanente de ustedes de hacer política”, contestó Luque.

“Me parece que Ignacio Torres fue muchas más veces que yo a la casa del gobernador Mariano Arcioni en Rawson. A veces hay que dejar un poco la hipocresía de lado. Yo puedo decir que mi gobierno es el de la ciudad de Comodoro Rivadavia, y estoy orgulloso de los logros que tuvimos con la gestión de mi ciudad”, finalizó Luque.

-César Treffinger le respondió a Juan Pablo Luque y fue claro acerca de la postura del candidato del partido a nivel nacional, Javier Milei, quien podría “ingresar” la megaminería en Chubut.

Sin filtros, Treffinger salió al cruce y volvió a remarcar que “no soy un político, soy un ciudadano más, no entré para hacer carrera política. Entré para ordenar este quilombo y sacar a todos los delincuentes del gobierno”

Sobre la alianza con Milei, destacó que “el acuerdo fue en octubre del año pasado, donde los denominadores comunes hacían que tengamos un candidato a presidente y un espacio nacional. Cuando todos los habitantes nos decían si ustedes van por el Frente de Todos o Juntos por el Cambio, nosotros no somos más de lo mismo. Nosotros somos Chubut realmente, tenemos un acuerdo electoral y lo vamos a respetar en aquellas cosas que coincidimos. Está re contra charlado que con César Treffinger y Laura Mirantes no entra la minería”, cerró.

-Oscar Petersen a Emilse Saavedra ¿Por qué dicen que son lo nuevo cuando estuvo con el peronismo, con el progresismo y con Gómez Centurión?

"Usted desconoce cómo funcionan las instituciones. Jamás fui candidato de ningún partido que no fuera el propio, cuando se hacen alianzas va un candidato de un partido y otro, se hacen alianzas electorales y de gobierno. Eso es todo. Ha sucedido en esta elección y seguirá sucediendo. Eso es una alianza. Jamás fui con otro partido, la única vez, fue en el siglo pasado con Anselmo Montes, me ofreció la candidatura de Madryn, no tenía personería jurídica y la acepté porque era serio y honesto.”

-Ante la consulta de César Treffinger sobre el pago de la deuda, Emilse Saavedra respondió:

"No queremos que nadie absorba absolutamente nada. La deuda no se tiene que pagar. Es lo que dije en todos los ejes. Porque es transversal. Porque para nosotros es una cuestión de clase clarísima. La provincia tiene deudas en dólares, en pesos, en bonos, en letras, digo, ¿qué se hizo? ¿A dónde fue toda esa plata? El problema es ese, no quién va a absorber la deuda, porque nosotros no estamos a favor de pagarla, sino todo lo contrario", concluyó.