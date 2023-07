Este 12 de julio a las 20:30 horas se realizará en Comodoro Rivadavia el debate de candidatos a gobernador de Chubut, organizado por Canal 12 Flux y ADNSUR.



Las elecciones provinciales que se llevarán a cabo el 30 de julio para elegir autoridades en Chubut, tendrán la particularidad de ser la primera vez en que se implemente de manera plena la Ley XII – Nº 13, que establece la obligatoriedad de la realización de Debates Públicos y Obligatorios entre los candidatos a Gobernador/a de la Provincia del Chubut.

Debate histórico: el 12 de julio los candidatos a gobernador de Chubut presentarán sus ideas y propuestas

El actual intendente de Comodoro Rivadavia y candidato a gobernador por Arriba Chubut, Juan Pablo Luque, dialogó con ADNSUR a horas del esperado debate.

“Voy a estar disfrutando y dejando las propuestas que nosotros queremos llevar adelante y explicando también quienes nos acompañaran y como llevaremos adelante nuestros proyectos”

“Yo voy a proponer, si alguien está esperando o buscar alguna pelea no me va a encontrar, no soy un “showman”, soy un dirigente político que trata de trabajar como cualquier persona. Soy auténtico, se me nota cuando estoy enojado y contento, he logrado una estabilidad que me permite trabajar todos los días con compromiso y seriedad”, dijo el mandatario.

CÓMO SERÁ EL ORDEN DE LOS CANDIDATOS

En la Presentación, cada candidato/a dispondrá de 1 minuto libre para una presentación general.

Apareció un ballenato varado muerto en las costas de Chubut: es un fenómeno natural

1️⃣Presentación, Juan Pablo Luque y exposición (Arriba Chubut)

2️⃣Presentación, Emilse Saavedra y exposición (Frente de Izquierda)

3️⃣Presentación, Oscar Petersen y exposición (GEN)

4️⃣Presentación, Ignacio “Nacho” Torres y exposición (Despierta Chubut)

5️⃣Presentación, César Treffinger y exposición (PLICh)