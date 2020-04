El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, se refirió al reparto de los ATN (Adelanto del Tesoro del Gobierno Nacional), luego de que el intendente de Trelew, Adrián Maderna, manifestara su malestar al conocer que su cuidad recibirá menos fondos, y dijo que en la reunión con los intendentes de este martes "se aclaró cómo vinieron esos ATN y cómo también siempre vinieron a la provincia porque en años anteriores venían para ciertos intendentes y para otros no".

"Nosotros respetamos la gestión de cada uno de los intendentes pero se ayudó y colaboró con quienes no tuvieron oportunidad de gestionarlo", dijo.

En conferencia de prensa, Arcioni dijo que "hubo intendentes que cuando recibía otro no decían nada. Uno quiso coparticipar y colaborar con quienes venían con ningún tipo de aporte y se ayudó y colaboró".

"Le pido disculpas al intendente de Gobernador Costa, que es al único al que no se lo había tenido en cuenta. Fue sin querer porque no estaba incluido como tantos otros y lo vamos a reconocer y van a venir más ATN y siempre seguiremos siendo solidarios; ya quedó todo aclarado y no hay ningún tipo de inconveniente al respecto", aseguró.