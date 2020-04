RAWSON (ADNSUR) – Una fuerte polémica se desató en Chubut tras conocerse el decreto firmado por el Gobierno Provincial por los ATN (Adelanto del Tesoro Nacional del Gobierno Nacional) por $ 346 millones que llegaron del Gobierno Nacional. Intendentes de varias localidades manifestaron su malestar por la falta de criterio para la distribución de los fondos, ya que algunas localidades chicas recibirán más que las grandes ciudades.

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, habló con ADNSUR, y no ocultó su enojo con la decisión del gobierno provincial de distribuir $ 2.350.000 en su ciudad en concepto de ATN; mientras que hay otra ciudades como Lago Puelo, que es una de las que más percibirán, con $4.000.000 y una población inferior a la de Trelew, y Sarmiento, con $ 3.000.000.

“No hubo ningún tipo de criterio, absolutamente ninguno, hay que preguntarle a José María Grazzini (ministro de Gobierno), Mariano Arcioni (gobernador), y Oscar Antonena (ministro de Economía), que son los que firmaron”, dijo; y agregó: “Que le expliquen a la gente cuál fue el criterio. En privado pueden dar todas las explicaciones, pero públicamente que le van a decir a todos los vecinos que no pueden ahora cobrar”, manifestó.

Asimismo, apuntó contra el gobierno y afirmó: “Que se hagan cargo, les gusta jugar a la política con la pandemia que se hagan cargo públicamente. Juegan a la política, piensan que son vivos, que es una pillada, pero el daño es a los vecinos de Trelew”.

Maderna además cuestionó la justificación de Provincia, desde donde se argumentó que los montos de los ATN vinieron cerrados desde Nación. “Dicen que hay mensajes, WhatsApp, que los muestren públicamente, no tienen fundamento técnico. No estamos en contra de que otro municipio haya recibido más, pero que no castiguen a Trelew por tener problemas políticos conmigo. Sino son horripilantes y se tienen que dedicar a otra cosa, porque si eso es por fundamento técnico me parece que de matemática cero, somos más de 100 mil habitantes2, puntualizó.