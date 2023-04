Arcioni: "No tenemos que dejar que unos pocos arruinen la institucionalidad"

En la previa del Día Internacional de los Trabajadores, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, llamó a defender y reivindicar los derechos de los trabajadores “que tanto costaron obtener y luego recuperar”, e instó a “no perder los valores como sociedad porque eso nos lleva al desorden y a la anarquía”, remarcó ante más de dos mil personas que compartieron un almuerzo en las instalaciones del Parque Saavedra en Comodoro Rivadavia.

Y a pesar de que los indicadores hablan de una baja en los niveles de desempleo, Arcioni admitió que la inflación es un factor que afecta por igual a todos los sectores y genera en muchos casos, una baja en el empleo. “Estamos aquejados por algo que es perjudicial para el bolsillo de la gente. Parece que la inflación es de un gobierno o de una sola persona, aunque los problemas vienen de muy atrás. El Gobierno hace lo imposible con todas las armas que tiene para poder gestionar y contener. Nos quieren hacer creer que las cuestiones económicas que se viven corresponden a una gestión de gobierno cuando los mismos que acusan, fueron artífices de la situación que hoy tenemos”.

“Yo no quiero que en mi provincia –enfatizó- existe ninguna grieta. Eso nos hace daño. Porque en el medio de los que se tiran piedras está la gente. Parece que el político que gana es el que más insulta y el que más agravia. Cuando se trata de tender una mano para quien gestiona, jamás lo hicieron”.

El gobernador reclamó que quienes tengan la voluntad de competir electoralmente deben “mirar el beneficio del conjunto e inclusive trabajar con alguien que tenga una ideología distinta” en favor del interés común. “No me habrán escuchado echar culpas hacia atrás. Sabíamos los problemas que íbamos a tener, teníamos deudas en dólares que afrontar; tuvimos un período muy duro y lo cierto es que hoy, pese a ser una situación que está lejos de lo que queremos, hemos logrado reactivar la provincia”.

Y al enumerar la fuerte inversión del Gobierno Provincial en materia de Educación, Salud y Seguridad; la reactivación de numerosas obras públicas. “Parece que ahora todo se amplifica como si no se hubiera hecho nada. Todos los días estamos solucionando problemas. Hay que callarse la boca y trabajar demostrando a través de los hechos”, dijo Arcioni quien pidió que la ciudadanía exija la rendición de cuentas y la determinación de prioridades. “Nos merecemos discutir planes de gobierno, Mejorar lo que no se hizo o se hizo mal. Quien no tenga un plan y no sepa qué es lo que hay que hacer, que no se presenté”.

“Derechos que no se tocan”

El gobernador compartió un multitudinario locro en el Parque Saavedra en el que agradeció el acompañamiento y ratificó el rumbo de su gestión. “Los derechos de los trabajadores no se tocan”, y destacó la decisión política de avanzar con el proceso de optimización del Estado aún en un contexto que incluyó diferentes adversidades. “Hay mucho por hacer y a pesar de la crisis financiera, la baja del dólar, de los incendios, las sequías y la climática nos hemos recuperado siempre con actitud, templanza y dando siempre la cara”.

“Tenemos la obligación –agregar- de enseñarle a las futuras generaciones que se puede reclamar con firmeza, pero sin insultos, ni agravios, respetando la institucionalidad. El gobernador resaltó la fecha del Primero de Mayo desde el “valor” de un trabajo que dignifica a cada familia. “Es un día que significa muchísimas cosas. Es un reconocimiento a la lucha, al bienestar, la dignidad y a todo eso que hace que las personas sean plenas. Debe ser un día de reflexión por la situación que atravesamos y los sueños que hay detrás de un trabajo, que da tranquilidad con un salario digno, una obra social que dé cobertura a la familia y sin que nadie pueda vulnerar los derechos adquiridos. Hoy pareciera que hay una voluntad de cercenarlos”. En ese sentido, destacó la decisión política de incorporar ocho mil trabajadores a la planta estatal. “No podían jubilarse, no tenían beneficios, tenían una condición precaria en el sistema durante muchos años”, resaltó.

“Llegar a la meta y seguir en carrera”

En cuanto al adelantamiento de las elecciones, el gobernador explicó que el calendario fue consensuado con los referentes de los sectores que integran los distintos frentes. Y ratificó su pertenencia política al Frente de Todos en Chubut y al Frente Renovador a nivel nacional. “Seguramente haremos un frente con el Partido Justicialista, los candidatos ya están; trabajaremos en esa línea y no permitiremos que la brecha nos haga daño. Trabajaremos para que el gobernador sea la persona de bien que necesitamos todos y cada uno”.

Arcioni dijo transitar la recta final, aunque resignificó que esto implica “llegar a la meta, ganar y seguir en carrera”. Y reconoció el acompañamiento de la militancia y la voluntad de que las autoridades electas, mantengan la línea establecida. “Vamos a seguir haciendo política y no necesariamente desde un cargo. Costó muchísima respaldar a toda la militancia y por ellos, no nos podemos ir a la casa en el mes de diciembre. Tenemos que seguir luchando para que quienes ocupen cargos públicos en la Provincia sean personas de bien, así como somos todos los chubutenses”, remarcó Arcioni. “No tenemos que dejar que unos pocos, arruinen la institucionalidad. Trabajaremos para tener los candidatos que nos merecemos y puedan ganar las elecciones del 30 de julio”.