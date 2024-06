La noche del jueves, la Cámara de Diputados finalmente aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal tras una extensa jornada de debate. La novedad - quizás inesperada ya que había sido rechazado en Senadores - fue la la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

La votación se realizó pasada la 1.20 de la madrugada, que tuvo 147 afirmativos, 107 en contra y dos abstenciones, donde finalmente se resolvió el regreso del esquema que funcionó hasta septiembre de 2023. Sin embargo contará con algunas modificaciones.

Entre ellas, es que hasta ahora, ningún trabajador con un sueldo bruto inferior a 15 salarios mínimos ($2.340.000, que se iba a a actualizar recién en julio) estaba alcanzado por el tributo. Pero tras la aprobación de la normativa, ahora alrededor de 1 millón de trabajadores que estaban exentos volverán a pagar este gravamen.

También establece la actualización de las deducciones personales y de las alícuotas será semestral, a excepción de este año, que será trimestral.

Y se agrega una deducción especial que tiene el objetivo de exceptuar al aguinaldo del pago del impuesto.

🔵 CUÁNDO COMENZARÁ A REGIR NUEVAMENTE

El esquema entrará en vigencia con su aprobación, y también es retroactiva al 1° de enero -ya que se trata de un tributo de ejercicio anual. Para aquellos trabajadores que estaban exentos pero ahora estarán alcanzados por el tributo, se les realizará una deducción especial, a fin de no haya “deuda” por los meses transcurridos.

“Se establece que no le puede dar más Ganancias de lo que se pagó desde que comenzó el período. En caso de que les diera a pagar más, se crea una deducción especial para que esto no suceda. Además, si no pagó el tributo durante estos seis meses, pagará a partir del mes siguiente de que entre en vigencia la ley, es decir, julio”, explicó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores, a TN.

El impacto fiscal total de los cambios propuestos en el Impuesto a las Ganancias sería de entre el 0,4% y 0,5% del Producto Bruto Interno, de acuerdo con estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

🔵 LOS PISOS

Los empleados solteros sin hijos estarán alcanzados por Ganancias si su remuneración bruta mensual supera los $1.800.000. Eso es poco menos de $1,5 millón neto o “de bolsillo”.

En tanto, aquellos trabajadores que estén casados con hijos, tendrán que pagar el tributo en caso de que pasen los $2.300.000 en bruto.

🔵 CUÁNTOS COMENZARÁN A PAGAR GANANCIAS

La restitución de Ganancias implica que más de 1 millón de empleados en relación de dependencia con ingresos brutos desde $1,8 millones vuelvan a tributar el gravamen, que se coparticipa con las provincias.