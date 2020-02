COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La concejal Ana Clara Romero, que preside el bloque de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, cuestionó la decisión del oficialismo de “no respetar la integración de las comisiones que corresponde a la minoría”, por lo que calificó como un “papelón” lo ocurrido en la sesión preparatoria. “En la comisión 1 quedaron 5 representantes del oficialismo (lo que supera el 70 por ciento de los integrantes) y sólo 2 por la oposición, lo que no respeta la proporcionalidad que establece el reglamento”, cuestionó.

Los planteos también circularon en sus redes sociales:

“Es inaceptable que el oficialismo no respete la proporción que le corresponde integrar las comisiones permanentes. Porque es no reconocer, ni respetar el voto de los comodorenses! Vamos a defender el sistema republicano siempre!!! https://t.co/QhQP9o9L5I”— Ana Clara Romero on Twitter Link Ana Clara Romero on Twitter

Romero cuestionó la actitud del presidente del bloque del Frente de Todos, Daniel Vleminchx, ya que “en lugar de acordar una propuesta conjunta para la integración, propuso mocionar en forma individual a cada integrante”. De haberse acordado una moción conjunta, explicó la edil, se hubiera podido cumplir no sólo con el reglamento, sino con los usos y costumbres que históricamente permitieron que la estratégica comisión 1, de control legislativo y asuntos constitucionales, sea presidida por la oposición.

“Sabemos que somos minoría, pero representamos un 30 por ciento de los votos de la ciudad y no era ésta la forma de comenzar a transitar el año en la sesión preparatoria; de hecho en un momento había quedado conformada por 8 integrantes y Omar Latancio se bajó, pero no era ese el tema, sino que el oficialismo quedó con 5 integrantes. Esto puede marcar un estilo de aplicar siempre la mayoría y vulnerar los derechos que tenemos como minoría”, planteó la ex candidata a intendente y actual concejal.

De igual modo, anticipó que el bloque evaluará si la conformación de las comisiones responde a la legalidad o si cabe algún tipo de planteo judicial al respecto, particularmente en lo ocurrido con la comisión 1, ya que en el resto sí se mantuvo la proporcionalidad que su bloque exigía en base al reglamento.

Los cuestionamientos también se formularon en torno a la negativa del oficialismo para conformar la comisión de fiscalización de recursos generados por la ordenanza de Responsabilidad Social, ya que el orden del día se modificó para conformar la comisión de Tierras, por lo que la oposición mocionó para que se conformara también esta comisión: “Pedimos que también se tratara este tema, para que quede conformada la comisión y teniendo en cuenta los gastos del aniversario que según declaraciones del intendente Luque, la mayoría provino de ese instrumento, pero no quisieron integrarla”.