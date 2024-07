El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, se pronunció este martes sobre la situación política en Venezuela, en el contexto del debate que rodea las elecciones presidenciales, luego de que la oposición denunciará fraude por parte de Nicolás Maduro para quedarse al frente del gobierno y mientras la comunidad internacional pide un recuento de votos.

“Hay una parte de esa percepción de persecución que tiene el gobierno de Venezuela que es verdad, es verdad”, afirmó Fernández en diálogo por radio Perfil.

Y a continuación, planteó: “Yo miro mucha televisión internacional para ver las noticias del mundo y durante las dos semanas previas daban por derrotado a Nicolás Maduro y decían que si ganaba era por fraude, entonces yo entiendo que eso haya calado en el ánimo y en el sentimiento de Maduro y del gobierno”.

Y en este contexto, el exmandatario planteó como un error que Maduro se haya proclamado ganador de las elecciones sin publicar las actas del escrutinio, lo atribuyó un acto de buena fe.

“Lo que yo no entiendo es por qué no muestra las actas de su triunfo, por qué no las hace públicas, por qué cuando todos estamos pidiendo que muestre las actas, se hace proclamar en 24 horas presidente de Venezuela sin dar todavía respuestas. Ahora dicen que van a publicar las actas y va a haber una nueva discusión sobre si esas actas son reales o fueron adulteradas. Yo creo que cometió un error el gobierno de Venezuela, sinceramente, y quiero creer que de buena fe, porque si en verdad las cosas son como dice la oposición, entonces uno debe ser muy crítico”, planteó.

Finalmente, Fernández cuestionó la postura asumida por el gobierno de Javier Milei al sostener que “uno no escuchó decir a Lacalle Pou (presidente de Uruguay) las barrabasadas que escribió el presidente argentino (Javier Milei, yo creo que el problema que tiene Argentina son las horribles política internacional, porque si piensa que el mundo está mirando a la Argentina con simpatía, se equivoca, la mira con asombro, pensando en ‘cómo puede estar pasando y estar diciendo esto en la Argentina‘”, manifestó.