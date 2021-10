Alberto Fernández: "No todo es lo mismo, le pido a Chubut que vote en noviembre a Carlos y a Florencia"

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó el acto central del Gabinete Federal en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, ante cientos de personas que se convocaron desde horas muy tempranas, entre ellas, gremios , organizaciones y la militancia. Realizó anuncios y firma convenios en diversas áreas para la provincia de Chubut.

Tras la reunión con intendentes, Fernández señaló que "nos propusimos volver a esta provincia hermosa. Estuve hace mucho tiempo en Comodoro cuando me invitó Carlos Linares a los encuentros patagónicos. De acá vamos a ir a Madryn. Espero la invitación de Trelew".

"Sacamos a la Argentina de un tiempo muy difícil. Acá hablando con vecinos de Comodoro me mencionaron la mejora de la Ruta 3 que cruza toda la ciudad y la distribución de agua, con la obra del acueducto", continuó.

Remarcó que "ahora podemos hacer todo lo que prometimos que íbamos a hacer. Le prometo a cada chubutense que vamos a poner toda la garra para que en los 2 años que vienen vamos a hacer lo que nos comprometimos en los 4 y que la pandemia lo impidió"

"Con toda la fuerza, con toda la garra. Mi compromiso eterno con Chubut y cada argentino y argentina de esta patria. Voy a honrar el puesto que me dieron".

El mandatario participó de distintas actividades en la ciudad petrolera acompañado por su Jefe de Gabinete, Juan Manzur y gran parte de su gabinete.

MULTITUDINARIO ACTO EN EL PREDIO FERIAL

Ya en el escenario del Predio Ferial, el Presidente Alberto Fernández expresó "mi gratitud a cada uno de ustedes por estar acompañándonos, gracias Comodoro, gracias a los compañeros de los distintos sindicatos, gracias a cada una de las mujeres que le puso empeño a este tiempo tan difícil que les tocó vivir"

"Atrás ha quedado un tiempo muy ingrato, donde toda la humanidad padeció y también padeció la Argentina, los que estamos aquí somos los que pudimos gambetear la pandemia, tenemos un deber ético de mejorar el mundo, de que eso no vuelva a ocurrir, la pandemia dejó en evidencia la desigualdad del mundo".

Mencionó a algunos "liberales" que hablan en contra de la educación pública, y recordó la gratuidad de las universidades que impuso el gobierno de Domingo Perón.

"Llegó la pandemia y tuvimos que poner de pie un sistema de salud que Argentina no tenía. Lo pudimos hacer porque tenemos argentinos y argentinas que nunca se rinden. Hoy se tiempo ha pasado, lo que queda por delante es qué sociedad queremos construir, qué sociedad queremos hacer. Porque si vivimos todo esto para que todo siga igual entonces no tendría sentido todo lo que vivimos. Y la sociedad que debemos construir supone mas derechos, no menos derechos".

"Cuando escucho decir que la solución es que se despidan a los que trabajan sin indemnización, quiero recordarle que durante un tiempo fuimos distinguidos en el mundo, y éramos destacados en América Latina, porque teníamos educación gratuita, salud pública, vacaciones pagas, aguinaldo, porque durante mucho tiempo eramos un país con derechos. Por eso a esa idea de despedirlos sin indminación les digo 'ni loco!'".

Al mismo tiempo, valoró a los empresarios que inviertan y arriesgan "porque necesitamos terminar con la falta de trabajo en Argentina", y mencionó el decreto publicado este martes para que todos los que reciban un plan social lo conviertan en trabajo genuino.

"Esa Argentina no la puedo construir solo, necesito que todos me acompañen", remarcó, y agregó: "Les pido que cuando vuelvan a votar en noviembre no se olviden, porque las opciones son siempre las mismas, están los que les dicen no al trabajador y los que le decimos si a los que trabajan, los que le dicen no a la educación pública y los que apostamos por ella, los que reniegan de la salud pública y los que la defendemos... están los que quieren una Argentina centrada en un par de puntos de pais y los que queremos que crezca y se desarrolle sin ninguna diferencia"

"Hoy llego a Comodoro para ratificar mi compromiso con ustedes", enfatizó el mandatario.

Tras su discurso, emprendió viaje hacia la ciudad de Puerto Madryn para continuar su agenda en Chubut.