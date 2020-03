CAPITAL FEDERAL - El presidente la Nación, Alberto Fernández, aseguró que "no es fácil estar encerrados, pero hay que hacerlo". Dijo que "no querría llegar la estado de sitio porque hablaría mal de los argentinos. Cada uno tiene que hacer lo que debe. Están todas las herramientas dadas para que todo funcione".

Agregó que "tomamos las medidas a tiempo y esperamos aplanar la curva, No sabemos qué vamos a enfrentar. Es un ejército invisible el que enfrentamos. Si nos encerramos las posibilidades de propagarse son mucho menores". Explicó que las Fuerzas Armadas "se involucrarán para atacar todos los poblemas".

Agregó que "todo es poco frente a tamaña pandemia. Pero estamos previendo lo que puede pasar. Lo único que hoy me importa es la salud de los argentinos. No podemos anteponer la economía a la vida de la gente. De a poco vamos a ir haciendo ajustes".

En diálogo con Telefé, explicó que "los problemas mas dolorosos con la pandemia se produjeron en países que no previeron el contagio y el sistema de salud no pudo contenerlo. Sabemos que el contagio va a existir, pero si estamos en nuestras casas el contagio será mas lento y podremos atender bien a la gente. Achatar la curva es hacer el contegio mas lento para tener los recursos para atender a la gente. Ese es el secreto".



Sostuvo que "todo es un desafío. Esta pandemia es escribir la obra en el escenario. No conocíamos el virus y no sabemos un montón de cosas. Son experiencias sobre la marcha. Es todo un desafio. La respuesta de los profesionales de la salud es maravillosa. Hay un dedicación que nos hace solo tener gratitud frente a ellos".



Sobre médicos y enfermeros, sostuvo que "sabemos todo lo que se exponen" y "serán remunerados". Pero consideró que "me preocupa mucho la incompresión de la gente, los idiotas que circulan con fiebre o los tontos que no entienden. No pueden ver lo que pueden dañar al de al lado. Por suerte son los menos".



Agregó que "la mayoría entendió la dimensión del problema".Fernández dijo que los infractores "fueron mensurados con los detenidos. Secuestramos 200 autos y tenemos detenidos. Pensaron que coimeando a un gendarme podían seguir. Pero hoy Argentina es otra. Quedate en tu casa porque no podés salir. Los exceptuados son muy pocos. Si salís ponés en riesgo a otros argentinos. Eso es delito y atenete a las consecuencias".



Consideró que "la Argentina de los pícaros no existe mas. Espero que nunca mas exista. A todos los que quieran saltar las normas les van a fallas las estrategias. Me preocupa la desaprensión hacia los otros porque no sabemos cuál de nosotros tiene el virus".



Sostuvo que en diálogo con Wado de Pedro "mas de 20 mil argentinos salieron después del 12 de marzo, cuando ya sabíamos que era una pandemia. Y ahora me piden que los traiga urgente". Dijo que "este no es un problema de idiologías políticas. Es una oportunidad que nos va a doler. La pandemia con encontró su máxima expresión".

DESCENTRALIZACIÓN DEL MALBRÁN

Fernández explicó que "hay 39 laboratorios en el país que se están preparando para hacer los análisis". Agregó que "no es una pelea del presidente sino de toda la sociedad".

Consideró que "después de todo esto el mundo será otro. Vamos a discutir la economía mundial y el rol del Estado. Hay muchas cosas que van a cambiar en las miradas a partir de lo que está ocurriendo. Ayer hicimos una reunión de gabinete y definimos las medidas a tomar. Vamos a resolver el problema de los monostributistas, los taxistas, las pymes y los que reciben asignaciones universales. Vamos a gastar lo que sea necesario para la gente esté tranquila".

Dijo que "la urgencia no es la economía sino la seguridad de la gente. Mañana vamos a dar respuesta a los sectores mas desamparados. No los vamos a desamparar. Con el Ejército estamos programando repartir alimentos en los barrios mas desamparados de la Argentina".

Agregó que "habrá un parate en la economía. Eso no hay dudas. A los que no los afectará tanto, vamos a pedirles que ganen un poco menos.Eso les pedimos".