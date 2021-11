"Tenemos la aspiración de gobernar Chubut en 2023, pero el candidato lo va a poner la gente", dijo Larreta

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y referente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta llegó a Chubut a tan solo 9 días de las Elecciones Generales, para mostrar su apoyo a los candidatos de su sector en la provincia patagónica para renovar bancas en el Congreso de la Nación.

“Esos dos senadores de Chubut hacen la diferencia para que Cristina Kirchner no tenga más el control absoluto del Senado. Ella tiene quórum automático y decide todo. Si sumamos dos senadores más, nos permitirá terminar con la hegemonía de CFK en el Senado. Es muy sano para la democracia. Hoy no se votan ni se discuten los proyectos que presentamos”, opinó en diálogo con ADNSUR y Canal 12

En este marco, el dirigente destacó la figura de Ignacio Torres y reconoció que desde el partido aspiran a gobernar Chubut. “Es el referente del PRO en la provincia y vengo a apoyar a Nacho Torres, un tipo joven, que tiene un empuje bárbaro, un gran diputado nacional con muchísimo futuro. Pero al candidato no lo voy a elegir yo (para gobernador), ni Macri, ni el radicalismo, nadie”, aclaró.

Larreta llega a Trelew y a Comodoro para apoyar a los candidatos de Juntos por el Cambio

“En Chubut tenemos la aspiración de gobernar en el 2023. Y como decíamos en la reunión, tenemos que llegar preparamos, con un plan, un equipo, después se verá quién es el candidato a gobernador. Pero sea quien sea, Juntos Por El Cambio tiene que elaborar un proyecto productivo para la provincia”.

Y el jefe de gobierno porteño si bien sostuvo que es muy “pronto” para hablar de las candidaturas para el 2023 desde “Juntos por el Cambio tenemos un proyecto de llegar al gobierno nacional, tenemos esa aspiración y de ahí la idea de cambiar la vida de la gente, en términos generales. Pero en particular, si me preguntas de un candidato, lo va a elegir la gente. Falta mucho todavía”.

No obstante, Larreta reconoció que el candidato a gobernador - en su momento - lo elegirá la gente. “Una vez que están los candidatos "en la cancha" uno puede tener sus preferencias y está bien apoyar a alguno. Pero hoy en día no están puestos los candidatos, y lo digo con todo el apoyo que le vengo a dar a Nacho Torres y a todo su equipo en esta elección”.

AGENDA LEGISLATIVA

El referente del PRO indicó que la agenda legislativa a plantear en el próximo Senado de la Nación tendrá como eje principal la situación educativa en el país. “Estamos proponiendo una ley para que las escuelas no se pueda cerrar –arbitrariamente- por cualquier ministro de Educación de la Nación. En Buenos Aires, demostramos -con evidencia y datos- que las aulas no eran lugares de contagio. Me enteré que las clases se suspendían y yo me opuse. Me planté con este tema porque era de ‘vida o muerte’. Las consecuencias son que no hubo contagios. Todos los que perdieron clases fue en vano”, afirmó.

Y destacó que “otra ley es que las evaluaciones anuales son obligatorias. Si queremos mejorar la calidad educativa, tenés que saber que está pasando. Por eso, es tan importante que podamos discutir la agenda legislativa. Por eso, es tan importante el voto de los chubutenses y son protagonistas en estas elecciones para sacarle a CFK el poder absoluto en el Senado”, concluyó.